Salernitana-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Salernitana-Spezia

• Data: 7 febbraio 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 24ª giornata di Serie A si conclude con il Monday Night, la sfida salvezza dell'Arechi fra la Salernitana di Stefano Colantuono e lo Spezia di Thiago Motta. I campani sono ultimi in classifica con 10 punti (uno di penalizzazione), una gara da recuperare e un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 17 k.o., decisamente migliore è la posizione dei liguri, attualmente quattordicesimi a quota 25, con 7 successi, 4 pareggi e 12 sconfitte.

Segui Salernitana-Spezia su DAZN. Attiva ora L'unico precedente in Serie A fra le due formazioni è rappresentato dal confronto del girone di andata, che ha visto i bianchi imporsi 2-1 sui granata con i goal di Strelec e Kovalenko a decidere il match. In caso di exploit fuoricasa, la Salernitana diventerebbe la prima squadra contro cui lo Spezia ottiene il successo in ciascuna delle due prime gare nel massimo campionato. Il tecnico dei campani, Stefano Colantuono, ha registrato 6 sconfitte nelle prime 6 partite interne come allenatore della Salernitana in campionato: nessun tecnico è mai arrivato a sette k.o. nelle prime sette panchine casalinghe con una singola squadra in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Salernitana e Spezia sono le due formazioni del torneo che hanno segnato meno goal di testa (uno a testa) e che hanno la peggior percentuale realizzativa con questo fondamentale, il 2% per i campani, il 4% per i liguri. I granata vengono da 3 sconfitte e una vittoria nelle precedenti 4 gare disputate, mentre i bianchi hanno collezionato 3 successi e un unico k.o. nelle ultime 4 giornate. Federico Bonazzoli è il miglior realizzatore della Salernitana con 4 goal, stesso bottino di Daniele Verde ed Emmanuel Gyasi, i due giocatori più prolifici dello Spezia. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-SPEZIA

Salernitana-Spezia si disputerà la sera di lunedì 7 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2, e sarà la 2ª sfida in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE SALERNITANA-SPEZIA IN TV

Il Monday night Salernitana-Spezia sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida salvezza Salernitana-Spezia sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Spezia su DAZN sarà curata da Andrea Calogero, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Su Sky invece il telecronista sarà Simone Barone, che sarà affiancato da Fernando Orsi come seconda voce.

SALERNITANA-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Il posticipo del lunedì, Salernitana-Spezia, attraverso DAZN e Sky Go sarà visibile in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle due piattaforme, e su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per sistemi iOS e Android.

Al termine del confronto, i clienti DAZN potranno inoltre prendere visione degli highlights e dell'evento integrale anche in modalità on demand.

Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai suoi utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal potrete seguire la sfida salvezza Salernitana-Spezia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live sulla gara, con la descrizione minuto per minuto dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SPEZIA

Colantuono si affiderà al 4-3-2-1 e dopo la campagna acquisti condotta dal nuovo ds Walter Sabatini, potrà disporre di una formazione rinnovata in ogni reparto. Davanti al portiere Sepe, al centro della difesa Dragusin è favorito su Gyomber per affiancare Federico Fazio, con Mazzocchi terzino destro e Ranieri confermato a sinistra. A centrocampo Radovanovic sarà la diga davanti alla difesa, con Bohinen e Lassana Coulibaly mezzali. Davanti Verdi e Ribery agiranno sulla trequarti dietro il centravanti, che potrebbe essere Mousset.

Thiago Motta risponderà schierando i liguri con il 4-3-3. Nel tridente offensivo Verde e Gyasi saranno gli esterni alti ai lati del centravanti Manaj. Schermo in mediana Kiwior, mentre Maggiore e Kovalenko, che dovrebbe spuntarla su Sala, si candidano come mezzali. Fra i pali agirà Provedel, con Erlic (in vantaggio su Hristov) e Nikolaou a formare la coppia centrale difensiva e Amian e Reca terzini.

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi, Ribery; Mousset.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi.