This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Images Serie A Stadio Arechi GUARDA SALERNITANA-SASSUOLO SU Salernitana-Sassuolo in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ASalernitana vs SassuoloSalernitanaSassuolo La Salernitana e il Sassuolo aprono la trentunesima giornata di Serie A: le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming. SALERNITANA-SASSUOLO: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO La trentunesima giornata di Serie A si apre allo stadio Arechi di Salerno: la Salernitana di Stefano Colantuono ospita il Sassuolo di Davide Ballardini. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte Le due formazioni hanno ambizioni evidentemente diverse: la Salernitana è ormai avviata verso il ritorno in Serie B e spera almeno di concludere con dignità una stagione storta, mentre il Sassuolo deve assolutamente vincere per rilanciare le proprie quotazioni nella corsa verso la salvezza. La gara d'andata, giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si è conclusa sul punteggio di 2-2. Di seguito tutte le informazioni utili su Salernitana-Sassuolo: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni. SALERNITANA-SASSUOLO IN DIRETTA VENERDÌ 5 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Salernitana-Sassuolo Competizione Serie A Data 5 aprile 2024 Orario 20:45 Stadio Arechi (Salerno) SALERNITANA-SASSUOLO IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A VENERDÌ 5 APRILE DAZN Guardala qui SALERNITANA-SASSUOLO IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-SASSUOLO SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore; Tchaouna, Candreva, Gomis; Ikwuemesi. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Thorstvedt; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. SALERNITANA-SASSUOLO: IL CONFRONTO Sono soltanto 5 i precedenti in Serie A tra Salernitana e Sassuolo: il bilancio parla di una vittoria granata, due pareggi e due vittorie neroverdi. Precedenti 5 Vittorie Salernitana 1 Pareggi 2 Vittorie Sassuolo 2 Pubblicità