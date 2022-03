SALERNITANA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Salernitana-Sassuolo

• Data: 12 marzo 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La Salernitana affronta il Sassuolo in uno degli anticipi della 29/esima giornata di Serie A. Reduce dalla pesante sconfitta contro l'Inter, gli uomini di Nicola cercano riscatto per alimentare le residue speranza di salvezza. Serve una vittoria contro il Sassuolo, reduce, però, dalla netta vittoria contro il Venezia.

Segui Salernitana-Sassuolo su DAZN. Attiva ora

La Salernitana ha 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 17 sconfitte con 20 reti fatte e 61 subite. Nelle ultime cinque gare, quattro pareggi e una sconfitta.

Il Sassuolo, invece, ha 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte con 49 reti fatte e 46 subite. Tre vittorie consecutive nelle ultime cinque gare.

All'andata, partita dura per i neroverdi, che comunque riuscirono a portarla a casa grazie a un guizzo di Berardi al 54'. Questo è il nono scontro tra le due squadre: non è mai uscito il segno X. Cinque vittorie per il Sassuolo e 3 vittorie per la Salernitana.

In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-SASSUOLO

Il calcio d'inizio di Salernitana-Sassuolo, partita della 29ª giornata di Serie A TIM, è in programma il 12 marzo 2022 alle ore 15.00. La sfida è in programma allo stadio "Arechi" di Salerno.

DOVE VEDERE SALERNITANA-SASSUOLO IN TV

DAZN trasmetterà la gara tra Salernitana e Sassuolo in streaming e sarà visibile agli utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

SALERNITANA-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

DAZN permette di seguire la sfida tra Salernitana e Sassuolo anche tramite computer e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, ricorrendo all'app per sistemi iOS e Android. Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Sassuolo in diretta e in esclusiva su DAZN sarà affidata a Federico Zanon con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti aggiornamenti sulla gara tra Salernitana e Sassuolo sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SASSUOLO

Salernitana con Kastanos, Bonazzoli e Verdi alle spalle di Djuric, mentre in mediana Radovanovic affianca Lassana Coulibaly. Zortea per Mazzocchi a destra.

Sassuolo avanti col 4-2-3-1: Berardi-Raspadori-Traore a sostegno di Scamacca, in difesa Muldur e Ayhan titolari.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Zortea, Dragusin, Fazio, Gagliolo; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric.

L'articolo prosegue qui sotto

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca.