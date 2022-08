Salernitana-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Salernitana e Sampdoria si sfidano nella terza giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv, in streaming e le probabili formazioni.

Terza giornata del campionato di Serie A: la Salernitana ospita la Sampdoria.

Una sconfitta e un pareggio. Inizio di campionato sulla stessa falsariga per Salernitana e Sampdoria che si incrociano al terzo turno appaiate a quota 1 punto in classifica.

I campani, dopo il ko casalingo contro la Roma, hanno strappato il primo punto della stagione impattando 0-0 alla 'Dacia Arena' contro l'Udinese.

Stesso trend per la Sampdoria che, all'Arechi, giocherà la sua prima gara in trasferta dopo aver disputato due match casalinghi consecutivi: la truppa Giampaolo ha esordito con una sconfitta contro l'Atalanta prima di bloccare sullo 0-0 la Juventus di Allegri.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Salernitana-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-SAMPDORIA

Salernitana-Sampdoria si giocherà domenica 28 agosto 2022 allo Stadio 'Arechi' di Salerno. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.30.

DOVE VEDERE SALERNITANA-SAMPDORIA IN TV

La sfida tra Salernitana e Sampdoria verrà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation o Xbox, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION BOX e Google Chromecast.

La gara verrà trasmessa anche su Sky al canale Sky Sport Calcio (202 del satellite).

SALERNITANA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati DAZN e Sky potranno seguire il match dell'Arechi anche in diretta streaming: i primi scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al portale di riferimento. I secondi, invece, potranno seguire lo stesso procedimento ma attraverso il servizio Sky Go.

La terza possibilità è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Dopo aver acquistato il ticket 'Sport' sarà sufficiente inserire le proprie credenziali e selezionare il match dal palinsesto.

Collegandovi al sito di GOAL potrete seguire la diretta testuale del match per ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti in diretta dall'Arechi.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, il match verrà commentato da Andrea Calogero e Alessandro Budel. Su Sky, invece, cronaca affidata a Dario Massara e Walter Zenga.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SAMPDORIA

Dia affianca Bonazzoli in attacco, fasce affidate a Mazzocchi e Bradaric con Candreva, Maggiore e Vilhena interni. In difesa Bronn, Fazio e Gyomber a protezione di Sepe.

Giampaolo verso la conferma dell'undici che ha stoppato la Juve: Caputo in avanti, Leris a destra con Djuricic a sinistra. Al centro Rincon a braccetto con Sabiri. In difesa Bereszynski e Augello i terzini, Ferrari e Colley al centro. Tra i pali Audero.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, Candreva, Maggiore, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli. All. Nicola.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo.