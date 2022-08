Salernitana-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Esordio in casa della squadra di Nicola per gli uomini di Mourinho. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

SALERNITANA-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Salernitana-Roma

• Data: domenica 14 agosto 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La Serie A scalda i motori ed è pronta a ripartire dopo la pausa estiva. La Roma di José Mourinho, galvanizzata da un'estate passata tra le celebrazioni per la vittoria della Conference League e un mercato che ha visto approdare in giallorosso nomi del calibro di Dybala e Wijnaldum, si appresta ad affrontare la Salernitana nella prima giornata del 2022/2023.

I campani sono reduci da una salvezza leggendaria centrata all'ultima giornata dello scorso campionato e dopo un attento lavoro sul mercato puntano a replicare il risultato.

Tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-ROMA

L'incontro tra Salernitana e Roma andrà in scena domenica 14 agosto alle 20:45. Lo stadio a fare da cornice alla partita è l'Arechi di Salerno. Sarà il signor Sozza della sezione di Seregno.

DOVE VEDERE SALERNITANA-ROMA IN TV

La partita è trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla bisognerà quindi accedere all'app della piattaforma su una smart tv di ultima generazione, oppure eseguire l'accesso tramite una consolle di gioco come Playstation o Xbox. In alternativa si può ricorrere a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv.

SALERNITANA-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, la gara sarà fruibile anche in streaming. Si può guardare l'incontro collegandosi al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o aprire l'app da dispositivo mobile come smarthpone e tablet. Fondamentale è avere un abbonamento attivo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

A curare la telecronaca DAZN della partita saranno Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi, con quest'ultimo al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti su Salernitana-Roma saranno reperibili anche su GOAL, tramite la nostra diretta testuale. Dalle formazioni al racconto delle azioni salienti della partita, potrete seguire in tempo reale l'andamento dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-ROMA

Mourinho ne approfitta per lanciare dal primo minuto due nuovi acquisti: Dybala e Matic. In porta e in difesa confermati i quattro che hanno terminato la scorsa stagione, ovvero Rui Patricio, Mancini, Smalling e Ibanez. Vicino al serbo a centrocampo andranno Pellegrini in mezzo e Spinazzola e Karsdorp ai fianchi, mentre davanti a completare il trio offensivo ci sono Zaniolo e Abraham.

Nicola, perso Ederson a centrocampo, studia nuove soluzioni. In porta va Sepe, con Mantovani e i due ex romanisti Gyomber e Fazio in difesa. In mezzo al campo vanno Kechrida e Sy sugli esterni, mentre il terzetto centrale è composto da Coulibaly, Capezzi e Kastanos. Davanti esordio per il nuovo arrivo Botheim e Bonazzoli.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Mantovani, Fazio, Gyomber; Kechrida, L.Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Sy; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho