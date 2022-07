Salernitana-Rayo Vallecano dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana affronta gli spagnoli nel terzo test amichevole in programma nel ritiro di Jenbach.

SALERNITANA-RAYO VALLECANO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Amichevole di respiro internazionale per la Salernitana che a Jenbach affronta gli spagnoli del Rayo Vallecano.

Dopo aver centrato una clamorosa salvezza all'ultima giornata, la Salernitana riparte nuovamente agli ordini di Davide Nicola in vista della stagione 2022/2023.

I campani hanno scelto l'Austria come sede per il ritiro estivo dove soggiornare dal 4 al 20 e dal 23 a 29 luglio.

Tra i test amichevoli in programma, spicca quello contro il Rayo Vallecano: la formazione di Madrid è reduce da un 12° posto in Liga.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Salernitana-Rayo Vallecano: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-RAYO VALLECANO

Salernitana-Rayo Vallecano verrà disputata martedì 19 luglio a Jenbach, sede del ritiro estivo dei campani. Rimane da definire l'orario del calcio d'inizio.

DOVE VEDERE SALERNITANA-RAYO VALLECANO IN TV

Al momento non è prevista alcuna diretta tv del match che vedrà la squadra di Nicola opposta a quella di Iraola Sagarna.

SALERNITANA-RAYO VALLECANO IN DIRETTA STREAMING

Non è ancora stato comunicato se la il test amichevole dei campani verrà trasmesso in diretta streaming.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-RAYO VALLECANO

SALERNITANA (3-4-2-1): Sepe; Lovato, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, Coulibaly, Radovanovic, Bohinen, Obi; Botheim, Ribery.

RAYO VALLECANO (3-4-2-1): Diego Lopez; Balliu, Suarez, Catena Marugan, Fran Garcia; Lopez, Valentin; Bebé, Nteka, Alvaro Garcia; Falcao.