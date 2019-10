Salernitana furiosa: "Quattro errori contro di noi, saremmo primi in classifica"

Il ds della Salernitana deluso per le ultime decisioni dei fischietti di Serie B: "Ma non c'è nessun vittimismo o teoria del complotto".

Non accenna a placarsi la polemica post sfida al negli ambienti della . Il club campano è infatti furioso per le decisioni arbitrali nell'ultimo match di Serie B, che ha portato il direttore Angelo Fabiani a scagliarsi contro la classe dei fischietti per queste ultime gare.

Fabiani, intervenuto a Telecolore, ha preso in considerazione anche lo scorso anno, evidenziando come in squadra ci sia malumore per diversi episodi che non hanno fatto la fortuna della Salernitana. La sfida contro il Venezia, secondo il dirigente granata, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Attualmente a quattro punti dalla vetta, al quarto posto, la Salernitana crede di essere a questo punto solamente per un motivo:

"Almeno quattro episodi complessivamente contro la Salernitana: saremmo stati primi con direzioni diverse".

Tifosi in subbuglio, così Fabiani cerca di raccontare le sensazionia ll'interno della società:

"Avete visto a Venezia? Goal annullati, rigori non dati, due pali. Per arrivare primi servono divere situazioni. E l'anno scorso? Espulsioni esagerate, un solo penalty in tutto il campionato, rigori contro...".

Fabiani cerca però di chiarire, evidenziando il diverso stato d'animo:

"Non c'è nessun vittimismo nè teoria del complotto alla base del mio discorso. Io mi faccio svicolare addosso certe cose e so bene che fanno parte del calcio, purtroppo i giocatori moderni hanno una sensibilità diversa e possono risentirne psicologicamente".

Insomma, la polemica non c'è certo solo presente in . Se c'è il calcio, esiste.