Salernitana-Pordenone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Salernitana sfida il Pordenone nella 18ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Gian Piero Ventura sfida il Pordenone di Attilio Tesser in una delle gare più attese del Boxing Day della Serie B, che vivrà nel giorno di Santo Stefano la sua 18ª giornata. I campani sono decimi in classifica con il Pisa a quota 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, i friulani si trovano al 2° posto con 31 punti, con un cammino di 9 successi, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Segui Salernitana-Pordenone in diretta streaming su DAZN

Il tecnico dei granata non potrà sedersi in panchina in quanto squalificato dal Giudice sportivo. Non ci sono precedenti fra le due formazioni, visto che quella dell'Arechi sarà la prima gara ufficiale fra le due squadre.

La Salernitana ha ottenuto 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate, il Pordenone invece ha collezionato una sconfitta e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate di campionato.

Sofian Kiyine e Lamin Jallow sono i migliori marcatori dei granata con 5 goal segnati a testa, mentre Luca Strizzolo è il bomber dei Ramarri del Noncello con 7 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Pordenone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SALERNITANA-PORDENONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Pordenone

Salernitana-Pordenone Data: 26 dicembre 2019

26 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SALERNITANA-PORDENONE

Salernitana-Pordenone si disputerà il pomeriggio di giovedì 26 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, è in programma per le ore 15.00. Sarà il primo confronto assoluto in gare ufficiali fra le due formazioni.

La sfida Salernitana-Pordenone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Salernitana-Pordenone sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà coadiuvato al commento tecnico da Stefan Schwoch.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Salernitana-Pordenone in diretta streaming sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Quando il match sarà concluso, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Ventura potrebbe rilanciare Jallow nel tandem d'attacco in coppia con Gondo. Se così fosse Djuric partirebbe dalla panchina. A centrocampo dovrebbe rivedersi dal 1' Di Tacchio come mezzala destra al posto di Akpa Akpro, che dovrebbe riposare visti i 3 turni ravvicinati. Con lui in mezzo ci saranno Dziczek in cabina di regia e Firenze mezzala sinistra, mentre Lombardi e Kiyine saranno i due esterni. Tutto invariato invece in difesa, con Karo, Migliorini e Jaroszinsky a comporre la linea a tre davanti al portiere Micai.

Tesser dovrebbe confermare a livello tattico il 4-3-1-2 dei friulani. In attacco sarà riproposto il tandem Ciurria-Strizzolo. Alle loro spalle ci sarà Chiaretti nel ruolo di trequartista. In mediana Zammarini è in vantaggio su Misuraca come mezzala destra, mentre la regia sarà affidata a Burrai e Pobega agirà da mezzala sinistra. Fra i pali giocherà Di Gregorio, davanti all'estremo difensore Vogliacco e Zanon saranno i due terzini, vista la squalifica dell'esterno mancino De Agostini, e Barison e Bassoli comporranno la coppia centrale.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszinsky; Lombardi, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kiyine; Jallow, Gondo.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Barison, Bassoli, Zanon; Zammarini, Burrai, Pobega; Chiaretti; Ciurria, Strizzolo.