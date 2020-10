Salernitana-Pisa dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana ospita il Pisa nella 3ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Pisa

-Pisa Data: 17 ottobre 2020

17 ottobre 2020 Orario: 14.00

14.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana di Fabrizio Castori ospita il Pisa di Luca D'Angelo nella 3ª giornata del campionato di Serie B. I campani sono sesti in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio, i toscani occupano il 9° posto, avendo collezionato finora 2 pareggi.

Nei 18 precedenti fra le due squadre in Serie B domina il segno X: sono stati ben 10 infatti i pareggi, con 5 vittorie nerazzurre e appena 3 affermazioni dei granata. La Salernitana è reduce dal successo per 2-1 fuoricasa sul campo del , mentre il Pisa ha pareggiato 1-1 nel turno che precede la sosta contro la .

Altre squadre

Fino a questo momento la squadra campana è andata a segno con 3 giocatori, tutti con un goal all'attivo: Djuric, Casasola e Tutino, per il Pisa, invece, l'attaccante scuola Luca Vido è già a quota 2 goal realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Pisa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-PISA

Salernitana-Pisa si disputerà nel pomeriggio di sabato 17 ottobre 2020 allo lo Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 19ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 14.00.

La sfida Salernitana-Pisa sarà visibile in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero torneo di Serie B. La partita potrà essere vista anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console da gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure anche un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre vedere la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi.

Per gli abbonati DAZN, la gara Salernitana-Pisa potrà naturalmente essere seguita in diretta streaming anche su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Quando arriverà il fischio finale, gli utenti avranno a loro disposizione in modalità on demand gli highlights del match e l'evento integrale.

IN DIRETTA SU GOAL

offrirà ai suoi lettori la diretta testuale con gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Castori dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-4-2 dopo la vittoria in trasferta contro il Chievo. In attacco Gondo potrebbe spuntarla su Tutino come partner di Djuric. Per il resto la formazione potrebbe essere la stessa scesa in campo al Bentegodi prima della sosta. Fra i pali agirà Belec, favorito su Micai. In difesa Casasola e Walter López saranno i terzini, con Aya accanto a Gyomber in mezzo. In mediana Schiavone e Di Tacchio agiranno da interni, con Kupisz e Cicerelli a presidiare le due fasce laterali.

D'Angelo punterà sul 4-3-1-2 e con ogni probabilità confermerà Soddimo (favorito su Siega) sulla trequarti alle spalle delle due punte Vido e Marconi. A centrocampo la regia sarà affidata ai piedi del rumeno Marius Marin, mentre Gucher e Mazzitelli ricopriranno il ruolo di mezzali. In difesa, davanti al portiere Perilli, Pisano e Lisi terzini, con Antonio Caracciolo e Varnier centrali.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, W. López; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Djuric, Gondo.

PISA (4-3-1-2): Perilli; Pisano, Ant. Caracciolo, Varnier, Lisi; Gucher, Marini, Mazzitelli; Soddimo; Vido, Marconi.