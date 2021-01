Salernitana-Pescara dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana sfida il Pescara nella 19ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 23 gennaio 2021

23 gennaio 2021 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana di Fabrizio Castori sfida in casa il Pescara di Roberto Breda nella 19ª giornata del campionato di Serie B, ultimo turno del girone di andata. I campani sono scivolati al 5° posto in classifica con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, gli abruzzesi occupano la quartultima posizione a quota 16, con un cammino di 4 successi, 4 pareggi e 10 k.o.

Nei 45 precedenti in Serie B fra le due formazioni, i granata conducono con 17 vittorie, 14 pareggi e 14 affermazioni della formazione biancazzurra.

La Salernitana viene da una vittoria e ben 3 sconfitte consecutive, che certificano il momento negativo vissuto dalla formazione di Castori, il Pescara invece è reduce da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate.

Gennaro Tutino è il miglior realizzatore dei granata con 6 reti all'attivo, il colombiano ex Damir Ceter è invece il bomber biancazzurro con 4 goal finora realizzati. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Pescara: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-PESCARA

Salernitana-Pescara si giocherà il pomeriggio di sabato 23 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Valerio Marini della sezione di 1, è in programma alle ore 16.00. Sarà il 46° confronto fra le due formazioni in Serie B.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere in diretta la gara Salernitana-Pescara. I suoi clienti potranno vederla anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o Playstation 4 o 5, oppure ancora a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi.

Tifosi e appassionati, mediante DAZN, potranno vedere Salernitana-Pescara in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, avendo cura precedentemente di scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Conavrete la possibilità di seguireancheCollegandovi sul portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della sfida.

Situazione di piena emergenza per Castori, che deve fare i conti con le sanzioni disciplinari nei confronti dei propri giocatori. Il tecnico marchigiano ritrova Di Tacchio e Capezzi a centrocampo, ma perde per squalifica sia André Anderson, sia Dziczek. Davanti al portiere Belec, in difesa agiranno Aya, Gyomber e Veseli. A centrocampo Di Tacchio sarà il playmaker, con Kupisz e Capezzi mezzali e Casasola e Walter López esterni. In attacco Djuric affiancherà Tutino.

Modulo speculare a quello dei campani per Breda, che adotterà a sua volta un 3-5-2. In attacco Galano agirà accanto al colombiano Ceter. A centrocampo la regia sarà affidata a Memushaj, con Busellato (favorito su Machín) e Maistro (in vantaggio su Leandro Fernandes come mezzali. Omeonga a destra e Masciangelo a sinistra saranno i due tornanti. Fra i pali giocherà Fiorillo, mentre la difesa sarà composta da Guth, Valdifiori (ormai adattato alla posizione di libero) e Jaroszynski.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Veseli; Casasola, Kupisz, Di Tacchio, Capezzi, W. López; Djuric, Tutino.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Guth, Valdifiori, Jaroszynski; Omeonga, Busellato, Memushaj, Maistro, Masciangelo; Galano, Ceter.