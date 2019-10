Salernitana-Perugia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Salernitana sfida il Perugia nella 9ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Gian Piero Ventura sfida in casa il di Massimo Oddo in una delle gare più interessanti della 9ª giornata del campionato di Serie B. I campani e gli umbri sono infatti appaiati al 5° posto in classifica con 14 punti. Le due formazioni hanno un ritardo di 4 lunghezze dal 1° posto e hanno fatto entrambe un cammino con 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Segui Salernitana-Perugia in diretta streaming su DAZN

Nei 39 precedenti nel campionato di Serie B, le statistiche rivelano una prevalenza del segno X, verificatosi in 17 occasioni, a fronte di 13 vittorie dei granata e di 9 successi dei biancorossi. La squadra di Ventura viene da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nell'ultimo turno contro il , quella di Oddo, invece, è reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte, fra cui quella nell'ultima giornata contro il capolista.

L'ex Sofian Kiyine è il miglior marcatore della Salernitana con 3 reti, mentre Pietro Iemmello è il bomber del Perugia con 7 reti e divide lo scettro di capocannoniere del campionato con Michele Marconi del Pisa. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Perugia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SALERNITANA-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO SALERNITANA-PERUGIA

Salernitana-Perugia si disputerà il pomeriggio di sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. La gara sarà diretta dal signor Gianluca Aureliano della sezione di e sarà la 40ª fra le due squadre nel campionato di Serie B.

La sfida Salernitana-Perugia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti con un abbonamento Sky attivo potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Marco Calabresi.

I clienti DAZN potranno inoltre seguire Salernitana-Perugia in diretta streaming anche sui loro pc e notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, semplicemente scaricando l'applicazione, avviandola e selezionando l'evento nel ricco palinsesto.

Al termine della partita gli highlights e il match integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Ventura avrà indisponibili Heurtaux, Billong e Mantovani in difesa, Cicerelli sulla fascia destra, Firenze a centrocampo e Giannetti in attacco, vittima di un problema muscolare. Davanti, in coppia con Jallow, ci sarà dunque dal 1' Djuric. In mediana Kiyine e Walter López presidieranno le due corsie laterali, mentre Di Tacchio sarà il playmaker e il debuttante polacco Dziczek e Maistro le due mezzali. Dietro, davanti al portiere Micai, difesa praticamente scolpita con Karo, Migliorini e Jaroszynski a comporre la linea a tre.

Oddo non potrà disporre di Angella e Falasco per infortunio e di Carraro per squalifica, e farà ritorno al 4-3-2-1. Vertice alto nel modulo ad albero di Natale sarà il bomber Iemmello. Alle sue spalle Buonaiuto e Paolo Fernandes agiranno sulla trequarti.. A centrocampo toccherà a Balic agire da regista, con le due mezzali Falzerano e Kouan ai suoi lati. Tutto invariato fra i pali, dove agirà Vicario, e in difesa, con Rosi e Di Chiara terzini e Gyomber e Sgarbi a comporre la coppia centrale.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine, Dziczek, Di Tacchio, Maistro, W. López; Djuric, Jallow.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Falzerano, Balic, Kouan; Buonaiuto, Paolo Fernandes; Iemmello.