Salernitana-Parma dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana ospita il Parma nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Parma

Salernitana-Parma Data: 7 agosto 2022

7 agosto 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 20 (numero 20 del Digitale terrestre)

Canale 20 (numero 20 del Digitale terrestre) Streaming: Mediaset Infinity

Primo impegno ufficiale della stagione 2022/23 per la Salernitana di Davide Nicola e il Parma di Fabio Pecchia, che si affrontano nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La vincente del confronto dell'Arechi affronterà poi la vincente di Monza-Frosinone nei sedicesimi.

I campani, dopo la salvezza ottenuta all'ultima giornata dello scorso campionato, puntano a crescere in Serie A, mentre i ducali cercheranno di riconquistare sul campo la massima serie, dalla quale sono retrocessi nel 2021.

Sarà il primo confronto fra le due formazioni in Coppa Italia, che in precedenza non si sono mai affrontate in questa competizione. Il bilancio complessivo vede invece 6 pareggi, 5 affermazioni dei ducali e un solo successo granata in 12 partite.

La Salernitana è reduce dal triangolare con Reggina e Adana Dermispor, con cui ha ottenuto una vittoria e una sconfitta, sfociata poi in rissa, mentre gli emiliani vengono dall'1-0 con il Lecce in amichevole. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-PARMA

Salernitana-Parma si disputerà la sera di domenica 7 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE SALERNITANA-PARMA IN TV

La sfida di Coppa Italia Salernitana-Parma sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset, che detiene i diritti della competizione, e sarà visibile sul Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre).

SALERNITANA-PARMA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile vedere Salernitana-Parma anche in diretta streaming attraverso Mediaset Infinity. Sui dispositivi mobili, come smartphone, tablet, iPhone e iPad occorrerà scaricare l'apposita applicazione, mentre per vedere la partita sul proprio pc o notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di GOAL avranno anche la possibilità di seguire Salernitana-Parma in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-PARMA

Nicola si affiderà al consueto 3-5-2 dei granata. Davanti Bonazzoli potrebbe essere preferito a Kristoffersen dal 1' in coppia con Botheim. Boultam e Jaroszynski si candidano come esterni di centrocampo, con Bohinen playmaker e Lassana Coulibaly e Cavion mezzali. Fra i pali agirà Sepe, mentre in difesa Motoc e Pirola potrebbero affiancare l'esperto Fazio. Dalla panchina Ribery.

Pecchia punterà sul 4-3-1-2 e in Coppa Italia darà spazio in porta al dodicesimo di Buffon, Chichizola. La difesa a quattro vedrà Del Prato e Oosterwolde esterni bassi e Valenti e Simone Romagnoli difensori centrali. In mediana Bernabé sarà il regista, con Estevez e Juric ai suoi lati come mezzali. Davanti 'El Mudo' Vazquez sosterrà sulla trequarti le due punte, che per l'occasione potrebbero essere il polacco Benedyczak (favorito su Tutino) e Mihaila.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Motoc, Fazio, Pirola; Boultam, L. Coulibaly, Bohinen, Cavion, Jaroszynski; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola

PARMA (4-3-1-2): Chichizola; Del Prato, Valenti, S. Romagnoli, Oosterwolde; Estevez, Bernabè, Juric; Vazquez; Benedyczak, Mihaila. All. Pecchia