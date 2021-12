Salernitana, sono ore decisive: è l'ultimo giorno per salvarsi

L’ultimo giorno del 2021 coincide anche con uno dei più importanti dell’intera storia della Salernitana. Entro la mezzanotte del 31 dicembre infatti, il club campano dovrà presentare alla FIGC un atto di compravendita o un preliminare che vorrebbe dire passaggio di proprietà e quindi sopravvivenza.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, fino alla giornata di giovedì nessuna comunicazione è arrivata alla Federcalcio e questo vuol inevitabilmente dire che le prossime ore saranno decisive.

La situazione non è certamente di facile risoluzione e a renderla più complicata c’è il fatto che il 31 le banche chiudono in anticipo.

Nel corso degli ultimi mesi, i curatori si sono prodigati alla ricerca di quell’offerta giusta che al momento non sembra essere arrivata e nel caso in cui non si riesca a risolvere il tutto entro i tempi prestabiliti, il rischio sarebbe anche quello dell’esclusione immediata dalla Serie A.

Il Trustee è al lavoro in queste ore frenetiche e un’intera città, oltre che tutte le persone che lavorano all’interno del club, è in attesa di notizie concrete.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, al momento potrebbero essere tre le proposte oggetto di valutazione: quella Agnello/Cerruti, quella Orlando, Di Silvio, Iervolino e probabilmente quella di due imprenditori romani.

Francesco Agnello, in cordata con Cerruti, proprio al ‘Corriere dello Sport’ ha spiegato come la situazione sia in fase di evoluzione.

“Sono ottimista per natura. Si stanno limando gli ultimi dettagli, il dottor Cerruti sta lavorando alacremente. Se ci sarà il tempo per sottoscrivere il preliminare? Penso proprio di si. Ribadisco: noi faremo la nostra proposta, questo è sicuro. Io ci sono e ci sarò”.

Nel corso delle prossime ore dovrà essere inviata la proposta via pec e l’eventuale accettazione potrebbe valere come preliminare vincolante.

Roberto Orlando intanto, ha già fatto sapere di aver inviato la propria proposta.

“Io ho effettuato anche il bonifico – dice al ‘Corriere dello Sport’ - in misura maggiore del 5%, dichiarandomi disponibile a stipulare l’atto entro il 31 o nei primi giorni di gennaio”.

La situazione è insomma in evoluzione, ma solo le prossime ore diranno di più. Per la Salernitana è il giorno della verità.