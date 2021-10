Salernitana-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana sfida il Napoli nel derby campano dell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Napoli

Salernitana-Napoli Data: 31 ottobre 2021

31 ottobre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana di Stefano Colantuono ospita il Napoli di Luciano Spalletti nel derby campano dell'11ª giornata di Serie A. I granata sono penultimi in classifica con 7 punti a pari merito con il Genoa, con un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte, mentre gli azzurri sono imbattuti e guidano la graduatoria appaiati al comando con il Milan a quota 28, con 9 vittorie e un pareggio.

Entrambi i precedenti giocati nel massimo campionato, e risalenti alla stagione 1947/48, si sono conclusi con il risultato di parità (0-0 a Napoli e 3-3 a Salerno).

La Salernitana ha riportato 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 partite nel torneo, mentre il Napoli è reduce da 3 successi e un pareggio.

Federico Bonazzoli e Mamadou Coulibaly sono i migliori realizzatori dei granata con 2 goal, il nigeriano Victor Osimhen è invece il bomber del Napoli con un bottino di 5 marcature. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-NAPOLI

Salernitana-Napoli si disputerà la sera di domenica 31 ottobre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio del derby campano, che sarà il 3° in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

Il derby campano Salernitana-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Napoli su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno vedere il derby campano Salernitana-Napoli in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. La gara sarà inoltre visibile su pc e tablet semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli abbonati per la visione on demand.

Collegandovi con il portale fin dal prepartita avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, successivamente, dopo il fischio d'inizio, gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

Colantuono dovrebbe mandare in campo la Salernitana con il 4-3-3. Davanti probabile tridente composto da Bonazzoli e Ribery ai lati del gigante Djuric (favorito su Simy). A centrocampo Di Tacchio sarà il playmaker, con Obi e Schiavone (favorito su Kastanos) nel ruolo di mezzali. La difesa, davanti al portiere Belec, vedrà Gyomber e Strandberg centrali, con Zortea e Ranieri terzini. Infortunati e dunque assenti dal match i due Coulibaly, Bogdan, Capezzi, Ruggeri e Veseli.

Solo tre assenze per Spalletti, che avrà ai box unicamente Ounas e Malcuit. Possibile il recupero di Manolas. Per il resto fra i pali Ospina sarà preferito a Meret, con Rrahmani centrale accanto a Koulibaly e ai lati Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. In mediana Fabian Ruiz sarà il regista, con Anguissa e Zielinski (favorito su Elmas) ai suoi fianchi come mezzali. Davanti sono sicuri del posto nel tridente d'attacco il nigeriano Osimhen come centravanti e Lorenzo Insigne per il ruolo di esterno offensivo di sinistra, mentre a destra è vivo il ballottaggio fra Politano e il messicano Lozano.

SALERNITANA (4-3-3): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Bonazzoli, Djuric, Ribéry.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.