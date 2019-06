Salernitana, Lotito rivela: "Micai voleva essere sostituito, io sono andato negli spogliatoi... "

Battuto il iera sera ai calci di rigore nei playout di Serie B, la è riuscita a guadagnarsi dal dischetto la permanenza nel campionato cadetto, con i veneti costretti invece alla retrocessione in Serie C insieme a Foggi, e .

Un successo che, come detto, è arrivato solamente ai calci di rigore, con Alessandro Micai grande protagonista. Il portiere della Salernitana è infatti riuscito a parare il tiro dagli undici metri di Simone Bentivoglio, seguito poi dall'errore di Mauro Coppolaro.

Una parata - quella di Micai - che ha finito dunque per avviare la Salernitana sulla strada della vittoria, con il presidente dei campani, Claudio Lotito, che al termine della gara ha voluto raccontare un aneddoto legato proprio all'estremo difensore.

Il patron della Salernitana si è poi lasciato andare anche a un duro sfogo, infastidito per la situazione che si è creata negli ultimi giorni intorno alla gara contro il Venezia.

“Tutti hanno provato a mandare in C la Salernitana. La sofferenza è arrivata perché questa squadra era stata costruita per i playoff, compromessi da un blackout generato da un ambiente ostile che ha minato la serenità attorno alla squadra. Questa è una battaglia vinta dalla società, dallo staff, dalla squadra, da tutti. Lo dimostra il sacrificio che abbiamo visto oggi. Si ripartirà con una nuova stagione, memori di questa situazione. Mi auguro che chi ha messo in atto queste iniziative la smetta, altrimenti ognuno si regolerà. Io ho investito molto, ma i giocatori della non vogliono più venire in prestito a Salerno perché sentono un clima non favorevole”.