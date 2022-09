Salernitana-Lecce dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana ospita il Lecce nell'anticipo della 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Salernitana-Lecce

• Data: 15 settembre 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La Salernitana di Davide Nicola sfida in casa il Lecce di Marco Baroni nell'anticipo serale della 7ª giornata di Serie A. I campani sono decimi in classifica con 7 punti, frutto di una vittoria, 4 pareggi e una sconfitta, mentre i salentini si trovano in diciassettesima posizione a quota 3, con un cammino di 3 pareggi e 3 k.o.

Segui Salernitana-Lecce su DAZN. Attiva ora Le due formazioni si affrontano per la prima volta nella storia del massimo campionato ma in gare ufficiali si sono sfidate 37 volte, con un bilancio, favorevole ai giallorossi, di 17 successi, 12 affermazioni granata e 8 pareggi. La Salernitana viene da una vittoria e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate, mentre il Lecce ha conseguito 3 pareggi e una sconfitta nelle precedenti 4 gare. Il polacco Krzysztof Piatek ritrova la squadra cui aveva segnato i primi 'goal italiani' della sua carriera: l'11 agosto 2018, in Coppa Italia, con la maglia del Genoa, l'attuale centravanti della Salernitana realizzò un poker in 37 minuti a spese dei pugliesi. In 2 sfide con il Lecce ha segnato in totale 5 reti. I giallorossi punteranno invece sui riflessi di Federico Baschirotto, che è il giocatore della Serie A che ha effettuato più respinte difensive (32). In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-LECCE

Salernitana-Lecce si disputerà la sera di venerdì 15 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE SALERNITANA-LECCE IN TV

Ci saranno varie modalità per seguire l'anticipo di Serie A, Salernitana-Lecce, in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'anticipo Salernitana-Lecce sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Lecce su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Dario Marcolin. Sky invece affiderà la telecronaca dell'anticipo della 7ª giornata di Serie A a Riccardo Polizzi, mentre Fernando Orsi sarà la seconda voce.

SALERNITANA-LECCE IN DIRETTA STREAMING

Coloro che lo preferissero potranno seguire Salernitana-Lecce in diretta streaming anche sui dispositivi mobili e sul proprio personal computer o notebook grazie a DAZN e Sky Go. Per visualizzare la gara su tablet, smartphone, iPhone e iPad occorrerà scaricare le rispettive applicazioni, mentre per vederla su pc o notebook basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire l'anticipo di Serie A, Salernitana-Lecce, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-LECCE

Nicola si affiderà al consueto 3-5-2 e dovrà fare a meno dello squalificato Fazio e degli infortunati Bohinen, Lovato, Radovanovic e Ribéry. Il ballottaggio principale nelle fila campane è in attacco, dove il polacco Piatek e Bonazzoli si contendono una maglia da titolare accanto al punto fermo Dia. Sulle fasce saranno confermati Candreva a destra e Mazzocchi a sinistra. Maggiore agirà da playmaker, con Coulibaly e Vilhena mezzali di centrocampo. In difesa toccherà a Daniliuc rimpiazzare l'italo-argentino ex Roma, e completare la linea a tre con Bronn e Gyomber. Fra i pali ci sarà Sepe.

Lo squalificato Baroni punterà nuovamente sul 4-3-3. Nel tridente d'attacco Ceesay è favorito su Colombo come centravanti, mentre ai suoi lati ci saranno Di Francesco (in vantaggio su Oudin) e Banda. La regia sarà affidata a Hjulmand, mentre Joan González e Askildsen potrebbero spuntarla rispettivamente su Bistrovic ed Helgason come mezzali. Nel pacchetto arretrato coppia centrale composta da Pongracic e Baschirotto, con Gendrey terzino destro e a sinistra uno fra Pezzella e Gallo. In porta giocherà Falcone. Ai box per problemi fisici Persson, mentre Strefezza è recuperato.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Joan González, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda.