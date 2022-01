Salernitana-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Lazio

Salernitana-Lazio Data: 15 gennaio 2022

15 gennaio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana di Stefano Colantuono sfida in casa la Lazio di Maurizio Sarri nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A. I campani sono ultimi in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 14 sconfitte, i capitolini, che devono anche recuperare una partita, si trovano all'8° posto a quota 32, con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 7 k.o.

Nei 2 unici precedenti disputati in casa dei granata, i biancocelesti non hanno mai raccolto punti, raccogliendo due sconfitte in altrettante partite. La Salernitana è tuttavia la squadra che ha raccolto meno punti in questa Serie A, appena 4, come il Genoa.

D'altro canto l'Aquila ha perso 6 delle 11 gare disputate in trasferta in questo campionato, e soltanto lo Spezia e la stessa Salernitana hanno avuto più k.o. della formazione romana. A Salerno Sarri taglierà il traguardo delle 250 panchine nel massimo campionato.

Ciro Immobile è il bomber della Lazio con 15 goal realizzati, mentre Federico Bonazzoli, autore di 3 reti, è il giocatore più prolifico della Salernitana. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-LAZIO

Salernitana-Lazio si disputerà la sera di sabato 15 gennaio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso di Palermo, e sarà la 6ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 18.00.

DOVE VEDERE SALERNITANA-LAZIO IN TV

L'anticipo Salernitana-Lazio sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Lazio su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Dario Marcolin.

SALERNITANA-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire l'anticipo Salernitana-Lazio in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal calendario, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Salernitana-Lazio anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-LAZIO

Colantuono dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In attacco probabile coppia Djuric-Gondo, con quest'ultimo favorito su Bonazzoli. In mediana Di Tacchio sarà il playmaker, mentre Mamadou Coulibaly e Kastanos potrebbero agire da mezzali. Sulle fasce a destra ci sarà Kechrida, con il polacco Jaroszynski a sinistra. Fra i pali agirà Belec, davanti a lui una linea a tre composta da Veseli, Bogdan e Gagliolo. Out Gyomber per squalifica.

Sarri dovrà fare a meno di Acerbi, vittima di un infortunio al flessore. Al suo posto spazio a Radu con Luiz Felipe, mentre Hysaj e Marusic saranno i due esterni bassi e in porta giocherà Strakosha. A centrocampo Cataldi agirà da regista, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. In attacco spazio al tridente, con Pedro e Felipe Anderson esterni alti e il bomber Immobile nel ruolo di centravanti.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Djuric, Gondo.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.