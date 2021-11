Salernitana-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Juventus

Salernitana-Juventus Data: 30-11-2021

30-11-2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Juventus di scena a Salerno contro la Salernitana per il turno infrasettimanale di Serie A.

Dopo il tonfo casalingo contro l'Atalanta, la formazione guidata da Massimiliano Allegri è chiamata ad una prova senza appello sul campo del fanalino di coda del torneo.

I campani, infatti, hanno acciuffato il pari a tempo praticamente scaduto contro il Cagliari, riuscendo a salire a quota 8 punti - esattamente come i sardi - ma senza riuscire ad abbandonare l'ultima piazza del campionato.

Per quanto riguarda i precedenti, c'è un dato piuttosto curioso a proposito del rendimento della Juve nel fortino granata: i bianconeri, a Salerno, oltre a non aver mai vinto non sono mai riusciti a segnare nemmeno un goal: 0-0 nel 1948, 1-0 per i padroni di casa nel 1999 grazie alla rete del futuro bianconero Marco Di Vaio. Quando invece si è giocato a Torino i tre punti sono sempre finiti nelle mani della Vecchia Signora.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Salernitana-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-JUVENTUS

Salernitana e Juventus si affronteranno allo Stadio Arechi di Salerno martedì 30 novembre. Fischi d'inizio previste per le ore 20.45.

DOVE VEDERE SALERNITANA-JUVENTUS IN TV

Salernitana-Juventus in diretta e in esclusiva su DAZN che da quest'anno ha acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva sette partite su dieci di ogni giornata del campionato di Serie A. Una volta effettuato l'abbonamento a DAZN sarà necessario scaricare l'app su una moderna smart tv oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick.

SALERNITANA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN sarà possibile seguire il match in diretta streaming scaricando l'app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al portale tramite pc o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Juventus sarà affidata al racconto di Ricky Buscaglia, aiutato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutte le fasi principali di Salernitana-Juve verranno raccontate anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale che vi permetterà di rimanere aggiornati minuto per minuto sulle vicende dello Stadio Arechi: dalle formazioni alla cronaca del match e infine alle interviste post gara.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-JUVENTUS

Colantuono con le incognite rappresentate da Gondo e Ribery: in attacco potrebbe toccare al duo Djuric-Simy con Bonazzoli tra le linee. A centrocampo, Di Tacchio in cabina di regia con Obi e Coulibaly a completare il reparto di metà campo. In difesa Veseli e Ranieri occuperanno le corsie laterali, mentre a scheramre Belece ci sarà la coppia formata da Gyomber e Gagliolo.

Problemi di formazione anche per Allegri che contro l'Atalanta ha perso sia Chiesa che McKennie. L'allenatore toscano potrebbe addirittura pensare ad un cambio d'impianto: la punta centrale sarà ancora Morata con Dybala, Bernardeschi e Kulusevski rifinitori. A centrocampo la cifra tecnica di Locatelli abbinata alla corsa di Rabiot. Tra i pali ci sarà ancora Szczesny. Capitolo difesa: Luca Pellegrini dovrebbe far rifiatare Alex Andro a sinistra, mentre Cuadrado verrà riconfermato a destra. Coppia centrale che vedrà in campo ancora Bonucci e de Ligt.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Coulibaly; Bonazzoli; Djuric, Simy. All. Colantuono.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.