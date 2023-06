Salernitana irritata con Paulo Sousa: si pensa a Pirlo per la panchina

Il club campano è furibondo col portoghese dopo l'incontro con De Laurentiis: in caso di strappo, i granata potrebbero puntare su Pirlo.

L'incontro, avvenuto in quel di Roma, tra Paulo Sousa e Aurelio De Laurentiis ha indispettito - e non poco - la Salernitana, già sicura di poter ripartire dal pregevole lavoro del tecnico portoghese anche nella prossima stagione.

E invece no. Perché il summit con ADL, nel quale si è discusso di un possibile insediamento dell'allenatore lusitano sulla panchina lasciata libera da Luciano Spalletti, rischia di generare forti, se non fortissime ripercussioni.

Nonostante il suo agente, Hugo Cajuda, abbia negato ai microfoni di 'Sky' di aver ricevuto offerte da altri club, la sensazione è che si sia giunti ad un bivio, con la Salernitana pronta a valutare soluzioni alternative.

Se dovesse accettare il Napoli, il presidente Danilo Iervolino incasserà la clausola di un milione di euro e dovrà cercare un nuovo allenatore con il quale ripartire. In caso di mancato accordo con i partenopei, invece, il club granata dovrà decidere se continuare il rapporto con Sousa o chiuderlo, nonostante un contratto in essere da 1.2 milioni per le prossime due stagioni.

Una situazione estremamente delicata nella quale la Salernitana non vuole farsi cogliere impreparata e per questo motivo il direttore sportivo Morgan De Sanctis sta valutando - concretamente - la possibilità di riportare in Italia Andrea Pirlo che, dopo la stagione 2020/21 alla guida della Juventus, è reduce dall'esperienza in Turchia al Fatih Karagümrük.

L'allenatore bresciano era già stato contattato quando Iervolino rilevò la Salernitana, prima che gli venisse preferito Davide Nicola. Il calcio, però, viaggia alla velocità della luce e gli scenari cambiano in maniera repentina: ecco perché Pirlo alla Salernitana può diventare un fronte caldissimo.