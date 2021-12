Salernitana-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Inter

Salernitana-Inter Data: 17 dicembre 2021

17 dicembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Con il poker rifilato al Cagliari l'Inter si è presa la vetta solitaria della classifica di Serie A: scavalcati i cugini del Milan, ora secondi a -1, con l'Atalanta terza a -3 e il Napoli lontano quattro lunghezze.

Una delle squadre più in forma del campionato (cinque successi di fila) contro il fanalino di coda Salernitana, con un solo punto all'attivo nelle ultime sette giornate: quello strappato in pieno recupero al Cagliari, altra squadra in enorme difficoltà.

I campani chiudono la graduatoria con 8 punti: l'ultima vittoria risale ormai a un mese e mezzo fa, all'1-2 inflitto al 'Penzo' al Venezia di Zanetti, battuto grazie ad una rete di Schiavone al 95'.

Sono due i precedenti in campionato tra Salernitana ed Inter in terra campana, entrambi vinti dai padroni di casa: nella stagione 1947/48 finì 1-0 al vecchio Stadio Comunale, nel 1998/99 Di Michele e Giampaolo suggellarono il 2-0 finale.

Grazie a questo articolo potrete rimanere costantemente informati su Salernitana-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-INTER

Salernitana-Inter si giocherà venerdì 17 dicembre allo Stadio Arechi sito a Salerno. Calcio d'inizio previsto alle ore 20:45, subito dopo il primo anticipo tra Lazio e Genoa.

DOVE VEDERE SALERNITANA-INTER IN TV

La sfida tra Salernitana e Inter sarà visibile sulle smart tv grazie all'applicazione di DAZN, utilizzabile anche tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box; la suddetta app è fruibile anche sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Visione disponibile anche su Sky a questi canali di riferimento: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca sarà curata da Dario Mastroianni, di Marco Parolo il commento tecnico; su Sky, invece, saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani a raccontare la partita dell'Arechi.

SALERNITANA-INTER IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile guardare Salernitana-Inter in streaming grazie a DAZN: tramite l'app dedicata per smartphone e tablet oppure da pc, collegandosi al sito ufficiale da browser.

Streaming possibile anche grazie a Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, e alla piattaforma NOW (previo acquisto di uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta).

Come al solito, il nostro sito vi offrirà l'opportunità di seguire la partita con la classica diretta testuale, costantemente aggiornata fin dall'annuncio delle formazioni protagoniste in campo.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-INTER

Colantuono col dubbio Veseli in difesa, Di Tacchio play con Schiavone e Lassana Coulibaly ad agire da mezzali. Davanti dovrebbe trovare di nuovo spazio Simy in coppia con Ribery: panchina per l'ex Bonazzoli.

Tra i nerazzurri Dzeko è pronto a rientrare tra i titolari dopo il turno di riposo contro il Cagliari: a fargli spazio sarà Sanchez. Dumfries confermato a destra, anche se Darmian è sulla via del recupero.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Lassana Coulibaly, Ranieri; Ribery, Simy. All. Colantuono

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi