Salernitana, idea Ventura per la panchina: alternative Juric e Baroni

Il presidente della Salernitana Claudio Lotito sta pensando di affidare la panchina a Giampiero Ventura: il piano B porta a Juric o Baroni.

Una stagione travagliata per la , che resta ancora in attesa di capire se dovrà giocare il playout per evitare la retrocessione: il presidente Claudio Lotito guarda però al futuro e pensa a un allenatore esperto come Giampiero Ventura, reduce dalla breve avventura al e attualmente senza squadra.

Secondo quanto riferito da 'Sport Mediaset', Ventura è in pole per la panchina del club campano: l'ex commissario tecnico della Nazionale è in ottimi rapporti con il patron e con il direttore generale Angelo Fabiani.

Dopo la brutta parentesi azzurra Ventura ha allenato il Chievo per sole quattro partite, chiudendo con un pareggio e tre sconfitte e soprattutto con una dimissione che ha fatto molto discutere. La voglia di tornare ad allenare è però tanta:

"Dopo l’ultima avventura, mi riferisco alla Nazionale e non al Chievo, perché non la considero una vera e propria esperienza per quanto è durata, ho solo voglia di tornare in campo".

Lotito aveva cercato Ventura per la panchina della prima dell'esperienza alla guida dell' . Le alternative per la Salernitana portano ai nomi dell'ex Ivan Juric e di Marco Baroni, attualmente al .