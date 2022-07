Salernitana-Hoffenheim dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana sfida l'Hoffenheim nella 3ª amichevole precampionato: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Salernitana di Davide Nicola affronta i tedeschi dell'Hoffenheim, guidati da André Breitenreiter nella seconda amichevole del suo precampionato. Dopo il perentorio 9-0 inflitto allo Jenbach nella prima uscita stagionale, i campani, diciassettesimi nella scorsa Serie A, alzano l'asticella e vanno ad affrontare una formazione che si è piazzata al 9° posto nell'ultima Bundesliga.

I tedeschi sono più avanti nella preparazione, avendo già disputato due amichevoli, entrambe vinte senza subire reti. La Salernitana esordirà in Serie A domenica 14 agosto, ospitando la sera la Roma di José Mourinho all'Arechi, mentre i biancoazzurri scenderanno in campo sabato 6 agosto sul campo del Borussia M'Gladbach per la 1ª giornata di Bundesliga.

Successivamente alla sfida con i tedeschi, i campani giocheranno in amichevole contro l'Al-Wahda sabato 23 luglio. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Hoffenheim: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-HOFFENHEIM

Salernitana-Hoffenheim si disputerà il pomeriggio di sabato 16 luglio nel palcoscenico del Kitzbühel Stadion di Kitzbühel. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle ore 14.30.

DOVE VEDERE SALERNITANA-HOFFENHEIM IN TV

Attualmente non è prevista copertura televisiva per la sfida amichevole Salernitana-Hoffenheim.

SALERNITANA-HOFFENHEIM IN DIRETTA STREAMING

Il confronto Salernitana-Hoffenheim non godrà nemmeno di una copertura streaming, salvo novità dell'ultim'ora, sempre possibili.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-HOFFENHEIM

SALERNITANA (4-4-2): Fiorillo; Motoc, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, M. Coulibaly, Jaroszynski; Ribery, Simy.

HOFFENHEIM (4-3-3): Baumann; Akpoguma, Vogt, Posch, Raum; Stiller, Samassékou, Baumgartner; Skov, Kramaric, Bruun Larsen.