Salernitana-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana ospita il Genoa in una gara della 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Ultima chiamata per Castori sulla panchina della Salernitana. Per l'ex tecnico del Trapani la panchina è sempre traballante. In caso di nuovo stop contro il Genoa, sabato pomeriggio all'Arechi, l'esonero potrebbe materializzarsi. In lizza Liverani, Nicola, Maran, Iachini e Colantuono.

Il Genoa, fresco di cambio di proprietà (777 Partners al posto di Preziosi ancora in sella come presidente), è reduce dallo scoppiettante 3-3 contro l'Hellas Verona. Sarà una gara vivace ed incerta fino alla fine.

Un punto nelle prime sei gare per la Salernitana, cinque punti, invece, per il Genoa: entrambe le squadre hanno la peggiore difesa del campionato (al pari di Cagliari e Spezia), quindici reti subite.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Salernitana-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

La gara tra Salernitana e Genoa si giocherà nel pomeriggio di sabato 2 ottobre nel palcoscenico dello stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 15.00.

L'incontro tra Salernitana e Genoa sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Telecronista e seconda voce di Salernitana-Genoa su DAZN saranno rispettivamente Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini.

Salernitana-Genoa si potrà vedere anche in diretta streaming su DAZN tramite pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli abbonati per la visione on demand.

Su Goal si potrà seguire la diretta testuale di Salernitana-Genoa. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono il match avrete tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti della partita

3-5-2 per la Salernitana con Belec in porta, Gyomber, Strandberg e Gagliolo in difesa. Kechrida e Jaroszynski più di Kastanos e Ranieri sugli esterni, con Lassana Coulibaly, Mamadou Coulibaly e Obi interni. Gondo e uno tra Simy e Djuric in avanti.

4-2-3-1 per il Genoa con Sirigu in porta, Cambiaso e Criscito esterni, Maksimovic e Vanheusden (o Biraschi) in mezzo. Rovella e Badelj in mediana con Kallon, Hernani e Fares sulla trequarti. Destro centravanti.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Obi, Jaroszynski; Gondo, Simy. All. Castori

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiaso, Maksimovic, Vanheusden, Criscito; Rovella, Badelj; Kallon, Hernani, Fares; Destro. All. Ballardini