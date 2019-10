Salernitana-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Salernitana sfida il Frosinone nel big match della 7ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Gian Piero Ventura sfida il di Alessandro Nesta in uno dei posticipi domenicali della 7ª giornata del campionato di Serie B. I campani sono quinti in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, mentre i ciociari si trovano in 15ª posizione con 5 punti e un cammino di una vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Gli 8 precedenti nel campionato di Serie B fra le due formazioni fotografano una sostanziale parità con 3 vittorie dei granata, 3 successi giallazzurri e 2 pareggi. I padroni di casa sono reduci da un pareggio interno con il e da una bella vittoria in trasferta contro il .

Sofian Kyine e Lamin Jallow sono i migliori marcatori della Salernitana con 2 reti segnate ciascuno, mentre Luca Paganini sempre con 2 goal è il giocatore più prolifico del Frosinone. L'ala è stata squalificata 3 giornate dal Giudice Sportivo per aver rivolto espressioni ingiuriose all'arbitro dopo l'espulsione nell'ultima gara e non sarà della partita. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SALERNITANA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO SALERNITANA-FROSINONE

La partita Salernitana-Frosinone si disputerà il pomeriggio di domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il confronto, che sarà diretto dal signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone, sarà il 9° fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Salernitana-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e per i suoi clienti sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console di gioco Xbox Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4 oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la sfida in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Marco Calabresi.

Gli utenti DAZN avranno inoltre la possibilità, se lo vorranno, di seguire Salernitana-Frosinone in diretta streaming anche sul loro pc o notebook, semplicemente collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, e su dispositivi mobili come tablet o smartphone. In questo secondo caso sarà sufficiente scaricare l'apposita app e in seguito avviarla, selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e la gara integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Ventura ritrova Kiyine dopo la squalifica. Il marocchino agirà a centrocampo sulla sinistra, e farà partire dalla panchina Walter Lopez, con Cicerelli a destra, Di Tacchio playmaker e Odjer e Firenze mezzali. Davanti conferma per il tandem composto da Djuric e Giannetti. Fra i pali ci sarà Micai, davanti a lui difesa blindata con Karo, Migliorini e Jaroszynski.

Nesta risponderà con un 4-3-1-2. In attacco potrebbe trovare spazio Novakovich accanto a Trotta, mentre sulla trequarti Ciano è in vantaggio su Citro. A metà campo Maiello potrebbe spuntarla su Gori in regia, con Haas e Rohden che dovrebbero essere le due mezzali. In porta ci sarà Iacobucci, mentre in difesa Brighenti potrebbe essere preferito a destra su Salvi, con Beghetto a sinistra e al centro la coppia Ariaudo-Capuano.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Djuric, Giannetti.

FROSINONE (4-3-1-2): Iacobucci; Brighenti, Ariaudo, Capuano, Beghetto; Haas, Maiello, Rodhen; Ciano; Trotta, Novakovich.