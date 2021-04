Salernitana-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana ospita il Frosinone nel posticipo della 32ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-FROSINONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Frosinone

Salernitana-Frosinone Data: 5 aprile 2021

5 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre), DAZN

Rai Sport (numero 57 HD e 58 del digitale terrestre), Streaming: Rai Play, www.raisport.rai.it, DAZN

La Salernitana di Fabrizio Castori sfida in casa il Frosinone di Fabio Grosso, subentrato alla guida della squadra laziale dopo l'esonero di Alessandro Nesta, nel posticipo serale della 32ª giornata del campionato di Serie B.

I campani sono terzi in classifica a pari merito con il Monza a quota 51 punti, frutto di 13 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, mentre i laziali si trovano al 13° posto con 39 punti e un cammino di 9 successi, 10 pareggi e 12 k.o.

Ciociari in leggero vantaggio negli 11 precedenti fra le due formazioni in Serie B con 4 vittorie, 4 pareggi e 3 affermazioni dei granata. La Salernitana viene da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta fuoricasa con il Lecce nell'ultimo turno, il Frosinone ha collezionato 2 sconfitte e 2 pareggi nelle precedenti 4 gare.

Gennaro Tutino, autore di 10 goal, è il miglior marcatore della formazione campana, mentre con 7 reti il serbo-statunitense Andrija Novakovich è il più prolifico dei giocatori giallazzurri. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-FROSINONE

Salernitana-Frosinone si disputerà la sera di lunedì 5 aprile 2021, giornata di Pasquetta, nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 12ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

Il posticipo della 32ª giornata di Serie B, Salernitana-Frosinone, sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (numero 57HD e 58 del Digitale terrestre).

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato, per cui sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN in possesso di un abbonamento Sky, potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca di Salernitana-Frosinone su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Tifosi e appassionati disporranno di varie modalità qualora decidessero di vedere Salernitana-Frosinone in diretta streaming sul proprio pc o notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

La partita potrà essere seguira in streaming dai clienti DAZN e in chiaro su Rai Play collegandosi al sito ufficiale delle due piattaforme o scaricando le rispettive app. La gara potrà inoltre essere vista in streaming gratuito sul sito di Rai Sport.

Castori schiererà i campani con il consueto 3-5-2 e dovrà fare i conti con la squalifica di Bogdan. Davanti al portiere Belec, l'albanese Veseli rimpiazzerà il croato completando la difesa a tre con Gyomber e Mantovani. Le due corsie laterali saranno presidiate da Casasola e Jaroszynski, con Di Tacchio playmaker e ai suoi lati le due mezzali Coulibaly e Capezzi. In attacco Djuric è favorito su Kristoffersen per affiancare Tutino. Ancora out per un problema muscolare Gondo.

Il nuovo tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, si affiderà al 4-3-3. Ciano e Novakovich (in vantaggio su Tribuzzi) saranno gli esterni di un tridente d'attacco che vedrà Iemmello nel ruolo di centravanti. A centrocampo è probabile l'impiego dal 1' di Kastanos come mezzala sinistra al posto di Vitale. Con lui Rohden e Maiello, che agirà da regista. In difesa coppia centrale composta da Ariaudo e Curado, con Zampano favorito a destra su Salvi e D'Elia a sinistra. Fra i pali ci sarà Bardi.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Djuric, Tutino.

FROSINONE (4-3-3): Bardi; Zampano, Ariaudo, Curado, D'Elia; Rohden, Maiello, Kastanos; Ciano, Iemmello, Novakovich.