Salernitana-Fiorentina in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A?

Salernitana già spacciata, Fiorentina con la testa alle coppe: tutto sulla gara dell'Arechi e dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-FIORENTINA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO

Salernitana ormai con un piede e mezzo in Serie B, Fiorentina con la testa alla Conference League e alla Coppa Italia: all'Arechi va in scena una sfida tra due formazioni che, per motivi diversi, attendono solo la fine del campionato.

La Salernitana è ultimissima in classifica e attende solo l'ufficialità per ripartire dalla B nella prossima stagione. La Fiorentina è invece reduce da un pareggio interno contro il Genoa e, in generale, sta vivendo un momento poco positivo in campionato dal punto di vista dei risultati.

Ecco dunque tutte le informazioni sulla sfida tra Salernitana e Fiorentina: quando si gioca, dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

SALERNITANA-FIORENTINA IN DIRETTA DOMENICA 21 APRILE: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO

Partita Salernitana-Fiorentina Competizione Serie A Data 21 aprile 2024 Orario 18:00 Stadio Arechi (Salerno)

SALERNITANA-FIORENTINA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A DOMENICA 21 APRILE

SALERNITANA-FIORENTINA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-FIORENTINA

Colantuon prosegue sulla strada del 4-4-1-1, con Ikwuemesi favorito su Weissman e Simy in attacco. A destra Pierozzi più di Zanoli, Gyomber titolare, in mezzo al campo non c'è lo squalificato Coulibaly: Legowski è favorito su Martegani per far coppia con Maggiore. Possibile chance per Vignato.

Tantissimi dubbi nella Fiorentina, dove Italiano deve gestire il triplo impegno. Pronti Parisi, Maxime Lopez e Nzola, probabile panchina per Nico Gonzalez.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Gyomber, Manolas, Bradaric; Tchaouna, Maggiore, Legowski, Vignato; Candreva; Ikwuemesi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Nzola.

SALERNITANA-FIORENTINA: IL CONFRONTO

Sono 9 i precedenti in Serie A tra Salernitana e Fiorentina: bilancio favorevole alla formazione viola, con i granata che hanno comunque conquistato due vittorie.