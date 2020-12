Salernitana-Entella dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana ospita l'Entella nel posticipo del 13ª turno della Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-ENTELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Entella

Data: 21 dicembre 2020

Orario: 21.00

Canale: DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana di Fabrizio Castori, reduce dal pareggio sul campo del , vuole tornare a correre e restare ai vertici della classifica di Serie B: i campani sfidano l'Entella, fanalino di coda e in crisi nera.

I granata non centrano la vittoria da 3 partite: ko col e pari contro e Frosinone: l'imperativo, visto l'ottimo avvio di campionato, è quello di confermarsi tra le possibili candidate alla promozione.

Per l'Entella prima parte di stagione da dimenticare per l'Entella: i liguri, sono l'unica squadra a non aver ancora ottenuto una vittoria con soli cinque pareggi e ben otto sconfitte.

Salernitana ovviamente favorita sulla carta, mentre il bilancio dei nove precedenti è piuttosto equilibrato con quattro successi campani e tre vittorie per l'Entella.

In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Entella: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-ENTELLA

Salernitana-Entella si disputerà la sera di lunedì 21 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il calcio d'inizio della partita è previsto per le ore 21.00.

Il match di Serie B, Salernitana-Entella, sarà trasmesso in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o Playstation 4 o 5, oppure ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che sono in possesso anche di un abbonamento Sky potranno inoltre godersi Salernitana-Lecce in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

La gara Salernitana-Entella sarà visibile attraverso DAZN in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando precedentemente la app per sistemi Android e iOS e in seguito avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Salernitana-Entella anche sul sito. Collegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni salienti.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kupisz, Lopez; Djuric, Giannetti.

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Costa; Crimi, Paolucci. Settembrini; Schenetti; Petrovic, Brunori.