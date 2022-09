Salernitana-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il posticipo del lunedì vede contrapposti i campani ai toscani. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Quinta di campionato, appuntamento al quale Salernitana ed Empoli arrivano in condizioni abbastanza diverse. I campani hanno raccolto quattro punti in altrettante partite giocate, con una bella vittoria contro la Sampdoria in casa e sono reduci dal pari al Dall'Ara contro il Bologna.

Ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale l'Empoli, che ha raccolto due punti contro Fiorentina e Verona, mentre ha perso all'esordio contro lo Spezia.

L'ultimo incontro giocato in casa della Salernitana contro l'Empoli ha visto il trionfo dei toscani per 4-2.

La partita di campionato tra Salernitana ed Empoli si giocherà lunedì 5 settembre allo Stadio Arechi di Salerno. Fischio d’inizio previsto per le ore 18:30.

La partita verrà trasmessa da DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

La gara tra Nicola e Zanetti si potrà seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

La telecronaca DAZN della partita è affidata a Federico Zanon, con il commento tecnico di Fabio Bazzan.

Tutti aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

Nicola conferma il 3-5-2 con Sepe a prtezione della porta e schermato da Bronn, Fazio e Gyomber. Esterni a centrocampo saranno Candeva e Mazzocchi, mentre la linea mediana sarà composta da Coulibaly, Maggior e Vilhena. Davanti Dia e Bonazzoli.

Zanetti replica con il 3-4-1-2. Tra i pali Vicario, con Stojanovicm Luperto e Ismajili indietro. Marine Bandinelli la coppia di metà campo, con Henderson e Baldanzi laterali. In attacco la coppia Destro-Lammers.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber, Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola

EMPOLI (3-4-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli; Parisi, Henderson, Marin, Bandinelli, Baldanzi; Destro, Lammers. All. Zanetti