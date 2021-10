Salernitana-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana affronta l'Empoli alla 9ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Empoli

Salernitana-Empoli Data: 23 ottobre 2021

23 ottobre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Serie A propone nel fine settimana la 9ª giornata, con Salernitana-Empoli tra i primi incontri in programma. Si tratta del confronto tra due neopromosse, distanziate in classifica da 5 punti e destinate a soffrire fino alla fine per conquistare la salvezza.

L'Empoli ha avuto una partenza positiva in questa stagione, occupando attualmente l'undicesimo posto con 9 punti. Le ultime due partite, però, non hanno portato grosse gioie, visto che gli azzurri hanno perso per 2-0 contro la Roma e per 1-4 contro l'Atalanta.

La Salernitana è ancorata all'ultimo posto della graduatoria. Una situazione che, aggravata dalla recente sconfitta contro lo Spezia, ha portato al cambio di guida tecnica con Stefano Colantuono che ha preso il posto dell'esonerato Fabrizio Castori.

La formazione granata non partecipava alla Serie A dalla stagione 1998/99. Appartiene proprio a quella stagione l'ultimo confronto in massima serie giocato dalle due squadre in terra campana, terminato con il risultato di 1-1 (in goal Breda e Lucenti).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Salernitana-Empoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-EMPOLI

La sfida tra Salernitana ed Empoli è in programma sabato 23 ottobre 2021, con il direttore di gara che fischierà l'inizio alle ore 15.00. Il match verrà giocato allo stadio Arechi di Salerno.

Il confronto tra i granata e gli azzurri verrà trasmesso in esclusiva da DAZN. Disponendo di una moderna smart tv, basterà collegarsi all'apposita app e scegliere l'evento desiderato. In alternativa ci sono diversi dispositivi che possono essere collegati ad un normale televisore per vedere la partita. Si tratta di console da gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure di supporti come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per questa partita, le voci scelte per la telecronaca di DAZN saranno quelle di Alberto Santi e Sergio Floccari.

Per quanto riguarda Salernitana-Empoli è garantita anche la diretta streaming da DAZN, tramite il proprio sito e l'applicazione ai quali si può accedere tramite pc. smartphone e tablet.

Al termine del match, DAZN metterà a disposizione gli highlights e la partita in on demand da poter rivedere per intero.

La redazione di Goal seguirà integralmente il match attraverso la diretta testuale, partendo dall'annuncio delle formazioni per poi proseguire fino al fischio finale.

Colantuono dovrebbe ripartire dal 3-4-1-2, schierando Belec in porta e una difesa composta da Jaroszynski, Strandberg e Gagliolo. Mamadou Coulibaly sarà il perno della mediana, affiancato da Di Tacchio, con Kechrida e Ranieri come esterni. In avanti spazio al tandem tandem Simy-Gondo supportati da Ribery. Ko Obi e Ruggeri.

Nell'Empoli Tonelli e Viti dovrebbero essere i centrali davanti a Vicario in una difesa completata da Stojanovic e Marchizza. Ricci dovrebbe essere piazzato nel ruolo di regista, con Henderson e Bandinelli come interni. Bajrami garantirà qualità e velocità sulla trequarti, con Di Francesco e Pinamonti in avanti.

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Jaroszynski, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Henderson, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.