Salernitana-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana ospita l’Empoli nel 37° turno del campionato di Serie B: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

SALERNITANA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Empoli

Salernitana-Empoli Data: 7 maggio 2021

7 maggio 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana ospita l'Empoli nel penultimo turno della regular season del campionato di Serie B.

Segui Salernitana-Empoli in diretta streaming su DAZN

Tre punti vitali per i campani che hanno avuto la meglio sul Pordenone grazie ad un rigore trasformato da Tutino all'ultimo respiro. La classifica ora dice secondo posto, con due punti di vantaggio su Monza e Lecce.

Pratica promozione già archiviata per i toscani, aritmeticamente tornati in Serie A dopo il netto 4-0 rifilato al Cosenza in cui è andato a segno tra gli altri anche Mancuso, giunto a quota 20 reti in campionato.

Salernitana ed Empoli si affronteranno per la trentatreesima volta nella loro storia. Il bilancio complessivo sorride attualmente alla compagine toscana in virtù dei quattordici successi conseguiti a fronte degli otto pareggi e delle dieci affermazioni dei granata.

L’ultima sfida tra le due squadre, quella che si è giocata lo scorso 17 gennaio nel diciottesimo turno del girone d’andata di Serie B, ha visto l’Empoli imporsi in casa con un roboante 5-0 che ha portato le firme di Ricci, Stulac, Mancuso, Parisi ed Olivieri.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Salernitana-Empoli: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-EMPOLI

Salernitana-Empoli, gara valida per il 37° turno del campionato di Serie B, si disputerà venerdì 7 maggio 2021 allo stadio Arechi di Salerno. Il calcio d’inizio della contesa è stato programmato alle ore 14.00, ovvero in contemporanea con quello di tutte le altre partite di giornata.

Sarà DANZ a trasmettere la sfida che vedrà opposte Salernitana ed Empoli. Gli abbonati, potranno quindi seguire la gara su tutte le moderne smart tv compatibili con la apposita app, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà visibile anche per i possessori di Sky Q attraverso la apposita app.

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Riccardo Mancini, con commento tecnico di Dario Marcolin.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e esclusiva Salernitana-Empoli, la gara sarà quindi visibile su device come tablet e smartphone, o ancora su pc e notebook.

Nel primo caso, si potrà seguire il match collegandosi attraverso l’app compatibile con sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kupisz, Di Tacchio, Capezzi, Kiyine; Gondo, Djuric.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Haas, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Lamantia.