Salernitana-Crotone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Salernitana sfida il Crotone nel posticipo del 16° turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Gian Piero Ventura sfida in casa il di Giovanni Stroppa nel posticipo domenicale serale della 16ª giornata del campionato di Serie B. I campani sono quattordicesimi assieme al con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, i calabresi si trovano al 9° posto a quota 22, con un cammino di 5 successi, 4 pareggi e 6 sconfitte.

I pitagorici sono in vantaggio nelle statistiche dei 12 precedenti in Serie B con 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. La Salernitana attraversa un momento negativo e viene da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate, mentre il Crotone ha ottenuto una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite.

L'ex Sofian Kiyine è il miglior marcatore della Salernitana con 5 goal, il nigeriano Simy è invece il bomber del Crotone con 8 goal segnati. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SALERNITANA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Crotone

Salernitana-Crotone Data: 15 dicembre 2019

15 dicembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SALERNITANA-CROTONE

Salernitana-Crotone si disputerà la sera di domenica 15 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Gianluca Aureliano della sezione di , è in programma per le ore 21.00. Sarà il 13° confronto in Serie B fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta il posticipo domenicale serale della 16ª giornata di Serie B. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Marco Calabresi.

Salernitana-Crotone sarà visibile per gli utenti DAZN anche in diretta streaming sui loro pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Ventura dovrà ancora fare i conti con diversi forfait. A centrocampo sarà squalificato Maistro, mentre Di Tacchio accusa problemi muscolari e potrebbe restar fuori. Al suo posto in regia potrebbe giocare Dziczek, con Akpa Akrpo, anche lui non al meglio, che dovrebbe stringere i denti e giocare da mezzala destra, e l'ex Firenze come mezzala sinistra. Lombari e Kiyine dovrebbero essere invece i due esterni. La coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Djuric e Jallow, mentre dietro potrebbe tornare titolare Migliorini accanto a Karo e Jaroszynski per guidare la difesa a tre. In porta ci sarà Micai. Saranno invece indisponibili perché infortunati Mantovani, Heartaux, Cerci e Odjer.

Stroppa intende insistere con il 3-5-2, nonostante i recenti risultati negativi della squadra calabrese. In attacco Vido agirà in coppia con Simy. Il brasiliano Messias sarà infatti utilizzato nuovamente da mezzala destra di centrocampo, con Barberis in regia e Crociata mezzala sinistra. In difesa, davanti a capitan Cordaz, linea a tre difensiva con Golemic, Spolli e Gigliotti. Out per infortunio i vari Benali, Maxi Lopez e Zanellato.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Firenze, Kiyine; Djuric, Jallow.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Messias, Barberis, Crociata, Mazzotta; Vido, Simy.