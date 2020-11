Salernitana-Cremonese dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana sfida la Cremonese nel Monday night dell'8ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SALERNITANA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 21 novembre 2020

21 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana di Fabrizio Castori sfida la Cremonese di Pierpaolo Bisoli nel posticipo del lunedì dell'8ª giornata di Serie B. I campani si trovano al 2° posto in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, i lombardi sono ultimi in graduatoria a quota 3, con una gara da recuperare e un cammino di 3 pareggi e 3 sconfitte.

Le due squadre si sono affrontate 16 volte nella loro storia nel campionato di Serie B: il bilancio vede una prevalenza dei pareggi, ben 8, a fronte di 5 successi dei grigiorossi e di 3 vittorie dei granata.

La Salernitana è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 gare, la Cremonese invece ha collezionato 2 pareggi e 2 sconfitte nei precedenti impegni.

Gennaro Tutino è il miglior marcatore dei granata con 3 goal all'attivo, mentre fino a questo momento i giallorossi sono andati a segno soltanto tre volte con 3 giocatori diversi. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-CREMONESE

Salernitana-Cremonese si disputerà lunedì 23 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. La partita sarà diretta dal signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone e sarà la 17ª fra le due formazioni in Serie B. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 21.00.

Il posticipo del lunedì, Salernitana-Cremonese, sarà trasmesso in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app.

I suoi clienti potranno inoltre vedere la partita su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure, ancora, a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti DAZN in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Il Monday Night di Serie B, Salernitana-Cremonese, mediante DAZN potrà essere seguito in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone o tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, anche collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai suoi lettori di seguirein diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio di inizio fino al fischio finale.

Castori si affiderà al 4-4-2. In attacco sarà confermata la coppia composta da Djuric e Tutino. Sulle due fasce agiranno Kupisz a destra e Cicerelli a sinistra, mentre i due interni potrebbero essere Schiavone e Di Tacchio. Qualche dubbio in difesa, dove, davanti al portiere Belec, Aya e Gyomber saranno i due centrali, con Casasola a destra e Walter López (favorito su Veseli) a sinistra.

Bisoli punterà invece sul 4-3-1-2. Fra i pali ci sarà Alfonso. In difesa Bianchetti e Terranova (in vantaggio su Ravanelli) saranno i due centrali difensivi, con Fiordaliso esterno basso a destra e Crescenzi esterno basso sulla corsia mancina. A centrocampo Castagnetti sarà il playmaker, mentre Pinato e Valzania mezzali. Davanti Buonaiuto, preferito a Gaetano, agirà sulla trequarti alle spalle della coppia d'attacco composta da Daniel Ciofani e Strizzolo, favoriti rispettivamente su Ceravolo e Celar.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, W. López; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Djuric, Tutino.

CREMONESE (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Crescenzi; Pinato, Castagnetti, Valzania; Buonaiuto; D. Ciofani, Strizzolo.