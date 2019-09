Salernitana-Chievo, Kiyine dedica il goal a Ventura: "L'hanno fatto come una merda"

Il giovane centrocampista, ex del Chievo, ha segnato il rigore del pareggio e l'ha dedicato a Ventura: "L'anno scorso l'hanno fatto come una merda".

Dedica speciale per il giovane Kiyine, ex centrocampista del oggi alla , che ha segnato il momentaneo pareggio su calcio di rigore proprio contro i clivensi dopo il vantaggio firmato da Djordjevic.

Kiyine infatti, intervistato da 'DAZN' all'intervallo, ha voluto dedicare la sua rete al tecnico Gianpiero Ventura ricordando il trattamento ricevuto dall'allenatore nelle poche settimane trascorse qualche mese fa sulla panchina del Chievo.

"Il goal è dedicato al mister, quando stava al Chievo l’hanno trattato una merda e per questo gli dedico questa rete. Io mi ricordo di queste cose. Abbiamo sofferto tanto in questo primo tempo ma abbiamo quarantacinque minuti”.

Ventura, dopo la traumatica esperienza in Nazionale, aveva scelto il Chievo per ripartire ma è rimasto sulla panchina dei clivensi solo un mese raccogliendo appena un punto in quattro partite. E non senza polemiche.

Lo storico capitano Pellissier ad esempio aveva attaccato duramente Ventura, accusato di volersene andare fin dal primo giorno. Polemiche che Kiyine evidentemente non ha dimenticato.