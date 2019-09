Salernitana-Chievo dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Salernitana sfida il Chievo nel posticipo della 5ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Gian Piero Ventura ospita il di Michele Marcolini nel posticipo della 5ª giornata infrasettimanale del campionato di Serie B. I granata sono sesti in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e una sconfitta, i veronesi si trovano al 14° posto con 5 punti e un cammino con una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta.

Le due squadre si sono affrontate altre 12 volte nel campionato di Serie B, con un bilancio di 5 vittorie clivensi, 5 pareggi e soltanto 2 vittorie campane. La Salernitana arriva da un successo in trasferta sul campo del Trapani, mentre il Chievo è reduce da un pareggio casalingo con il Pisa.

L'attaccante Lamin Jallow è il miglior marcatore dei granata con 2 reti, stesso bottino anche per il serbo Filip Djordjevic, giocatore più prolifico dei gialloblù. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Chievo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SALERNITANA-CHIEVO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Chievo

Salernitana-Chievo Data: 25 settembre 2019

25 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SALERNITANA-CHIEVO

La partita Salernitana-Chievo si disputerà la sera di mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio Arechi di Salerno. La gara, che sarà arbitrata dal signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo, sarà la 13ª in Serie B fra le due formazioni.

Salernitana-Chievo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che si è assicurato i diritti del campionato di Serie B. La gara sarà visibile per i clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e sui televisori collegati a una console PlayStation4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Per gli utenti abbonati a Sky sarà inoltre possibile vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Mario Calabresi, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

I clienti DAZN potranno naturalmente guardare la sfida Salernitana-Chievo anche in diretta streaming sul proprio pc, collegandosi alla pagina ufficiale del sito, oppure su dispositivi mobili come tablet e smartphon, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando l'evento nel palinsesto.

Ventura confermerà il 3-5-2. In attacco Djuric dovrebbe affiancare Giannetti. Rotazioni a centrocampo, con l'innesto di Odjer al posto di Maistro e lo spostamento di Di Tacchio in regia. Sulle fasce agiranno Cicerelli a destra e Kiyine a sinistra. In difesa la linea a tre davanti al portiere Micai sarà composta da Karo, Migliorini e il polacco Jaroszynski.

Marcolini risponderà con il 4-3-1-2. Sulla trequarti conferma dal 1' per il baby talento Vignato, che supporterà le due punte Djordjevic e Meggiorini. A centrocampo out Esposito, Obi sarà il playmaker con Segre e Garritano ai suoi lati. Fra i pali ci sarà Semper, davanti a lui linea a quattro con Dickmann e Brivio terzini e al centro l'esperto sloveno Cesar accanto a Rigione.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Djuric.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Rigione, Cesar, Brivio; Segre, Obi, Garritano; Vignato; Djordjevic, Meggiorini.