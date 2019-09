Salernitana, Cerci dà ragione a Ventura: "Sì, sono uno swarovski che brilla solo quando lo lucidi"

Tornato in a un anno dall'addio all'Hellas , Alessio Cerci ha scelto di ripartire dalla Serie B e più nel dettaglio dalla di Gian Piero Ventura. Un mister che l'attaccante italiano conosce molto bene, avendolo già avuto al Pisa e al .

Proprio con l'ex CT dell'Italia Cerci è riuscito a mostrare il suo miglior calcio in carriera. Merito di un rapporto che lo stesso giocatore reputa speciale, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Le grandi soddisfazioni tolte con la maglia del Torino, le chiamate di e e l'anno buio in all'Ankaragücü. Cerci ha vissuto una carriera da montagne russe e ora è pronto a tornare grande con la Salernitana.

"Sono qui per ritrovare me stesso e la serenità giusta. Dopo essere arrivato a livelli altissimi, ho vissuto un periodo difficile, complice l’infortunio di tre anni fa al ginocchio. Ma Alessio Cerci c’è. Ed il granata mi porta bene".

Tutto, come detto, con l'aiuto di Ventura. Tecnico che lo ha definito "uno swarovski che brilla solo quando lo lucidi".

"È una definizione nella quale mi ritrovo. Lo dimostra la mia carriera, fatta di alti e bassi. Ora sono sicuramente più maturo, nel corso di questi anni ho fatto qualche errore di valutazione ma ho dovuto digerire anche tante cattiverie gratuite. Per questo a Salerno cerco la serenità, aiutando i più giovani a crescere. Sono un ragazzo semplicissimo, vengo da una famiglia semplice, ho il mio carattere ma non sono una testa calda come hanno voluto definirmi in passato".