Salernitana-Cerci, aria d'addio: non convocato contro l'Entella

Le strade di Alessio Cerci e della Salernitana potrebbero separarsi: l'attaccante non è stato convocato da Ventura, il rinnovo è improbabile.

Sembra essere arrivata ai titoli di coda l'avventura di Alessio Cerci alla , che l'aveva acquistato sotto indicazione del suo mentore Gian Piero Ventura.

L'attaccante di scuola non è stato convocato per la trasferta di Chiavari contro l'Entella in programma stasera alle ore 21: ufficialmente per noie di natura fisica (come comunicato in conferenza dal tecnico), ma in realtà dietro a questa esclusione ci sarebbe la volontà del club di interrompere il rapporto.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', è quasi impossibile che il contratto di Cerci in scadenza tra quattro giorni venga rinnovato: esiste un'opzione per il prolungamento per un'ulteriore stagione che, a quanto pare, non sarà esercitata.

Cerci dunque potrebbe a breve rimanere senza squadra, nonostante le premesse iniziali fossero più che incoraggianti: solo 8 le presenze accumulate per un totale di 272 minuti in cui non è riuscito a lasciare il segno come ai bei tempi.