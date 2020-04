Salernitana, capitan Di Tacchio festeggia il compleanno con 4 compagni: scatta la multa

Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana ha organizzato una festa in casa per i suoi 30 anni con altri 4 compagni di squadra.

Uno spiacevole episodio vede protagonisti alcuni giocatori della , che hanno violato le disposizioni governative in materia di distanziamento sociale: il capitano della squadra, Francesco Di Tacchio, ha infatti organizzato una piccola festa di compleanno nella propria abitazione con altri quattro compagni di squadra.

Stando a quanto riportato da 'Il Mattino', il giocatore granata ha invitato a casa sua i difensori Walter Lopez, Marco MIgliorini, Valerio Mantovani (con la fidanzata) e l'attaccante Niccolò Giannetti.

Ad avvisare le autorità sono stati i vicini, infastiditi dai rumori del party privato: le forze dell'ordine hanno subito bussato alla porta sanzionando i presenti con 400 euro di multa e un'ordinanza di isolamento fiduciario per 14 giorni con visite di controllo da parte della polizia giudiziaria.

I sei presenti in casa sono stati anche segnalati agli uffici dell'Asl per le precauzioni sanitarie ordinarie: i fatti sono avvenuti domenica 19 aprile, dunque i giocatori della Salernitana potranno riprendere gli allenamenti collettivi il prossimo 18 maggio se verrà confermato il via libera del governo.

Nel frattempo è arrivato anche il richiamo della società, come confermato nella nota ufficiale: