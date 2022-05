Salernitana-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Cagliari

Salernitana-Cagliari Data: 8 maggio 2022

8 maggio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana di Davide Nicola ospita il Cagliari del debuttante Alessandro Agostini, subentrato in settimana a Walter Mazzarri, per la 36ª giornata di Serie A, in quello che si annuncia come un infuocato scontro diretto per la salvezza. I campani sono risaliti al quartultimo posto in classifica con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 20 sconfitte, e hanno una lunghezza di vantaggio sui rossoblù, terzultimi a quota 28, con un cammino di 6 successi, 10 pareggi e 19 k.o.

Nell'unica partita disputata in Serie A fra le due formazioni in casa della Salernitana, i rossoblù, all'epoca guidati da Gian Piero Ventura, il 6 gennaio 1999 espugnarono l'Arechi per 3-1, con un goal di Macellari e una doppietta di Muzzi a ribaltare il vantaggio iniziale dei granata con Belmonte, e quei 3 punti spinsero i sardi verso la salvezza.

Complessivamente fra Serie A, Serie B e Coppa Italia, l'ultima vittoria della Salernitana contro il Cagliari risale al 6 gennaio 2004 nel campionato cadetto: da allora si sono registrati 3 successi sardi e un pareggio. I 28 punti dei sardi a questo punto della stagione rappresentano un record negativo eguagliato per il club, che fece altrettanto nel 2014/15, al termine della quale retrocesse in Serie B.

La Salernitana è in serie positiva da 5 gare, avendo ottenuto 4 vittorie e un pareggio, il Cagliari invece ha rimediato 7 sconfitte nelle ultime 8 partite (una vittoria). Federico Bonazzoli è il bomber dei granata con 9 goal all'attivo, dall'altra parte spiccano i 13 centri stagionali dell'italo-brasiliano João Pedro, che è il giocatore di movimento più presente della Serie A (3055 minuti).

Nel caso in cui andasse a segno all'Arechi, la Salernitana diventerebbe la 28ª squadra diversa contro cui il numero 10 andrebbe a segno nel torneo. I rossoblù dovranno guardarsi anche dal difensore avversario Federico Fazio, che ha nel Cagliari la sua vittima preferita in carriera con 3 goal segnati in 8 sfide giocate. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-CAGLIARI

Salernitana-Cagliari si giocherà la sera di domenica 8 maggio nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio della partita, che sarà la 4ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE SALERNITANA-CAGLIARI IN TV

Lo scontro salvezza Salernitana-Cagliari sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Cagliari su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

SALERNITANA-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Tifosi e appassionati, tramite DAZN, potranno vedere lo scontro salvezza Salernitana-Cagliari in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad. Basterà scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Sarà inoltre possibile seguire la partita sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili agli utenti per la visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire lo scontro salvezza Salernitana-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale fin dalle ore che precedono la partita, troverete le ultime novità sulle due squadre con le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, avrete gli aggiornamenti minuto per minuto, con il racconto dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-CAGLIARI

Nicola avrà ai box il solo Ranieri e in attacco potrebbe rilanciare dal 1' Verdi in coppia con Djuric. L'ex Bologna è favorito su Bonazzoli, che ha giocato da titolare il recupero infrasettimanale con il Venezia. A centrocampo Lassana Coulibaly ed Ederson agiranno da mezzali ai lati del playmaker Bohinen, mentre Mazzocchi e Zortea presidieranno le due fasce laterali. Dietro Radovanovic è favorito su Gagliolo per completare la difesa a tre con Gyomber e Fazio. In porta dovrebbe giocare Sepe, ma non va escluso l'impiego di Belec, dato che l'ex Parma è uscito per una botta al naso nella sfida con i lagunari.

Agostini, al debutto in panchina in Serie A, potrebbe confermare inizialmente il 3-5-2 'mazzarriano' e avrà a disposizione l'intera rosa. Davanti al portiere Cragno, la difesa a tre sarà composta da Ceppitelli, Lovato e Altare. Sulle corsie esterne giocheranno a destra Nandez e a sinistra Bellanova. Rebus in mezzo, dove potrebbe tornare dal 1' Rog come mezzala ai lati di Marin, che agirebbe da playmaker. In attacco, infine, Pavoletti potrebbe spuntarla su Keita come partner di João Pedro.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Verdi, Djuric.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Nandez, Marin, Rog, Grassi, Bellanova; Pavoletti, João Pedro.