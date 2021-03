Salernitana-Brescia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Salernitana sfida il Brescia nel posticipo domenicale serale della 30ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SALERNITANA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Brescia

Salernitana-Brescia Data: 21 marzo 2021

21 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Salernitana di Fabrizio Castori sfida il Brescia di Pep Clotet nel posticipo serale domenicale della 30ª giornata di Serie B. I campani si trovano al 4° posto in classifica con 48 punti, frutto di 12 vittorie, 12 pareggi e 5 sconfitte, i lombardi sono decimi a quota 39 con un cammino di 10 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte.

Nei 37 precedenti in Serie B fra le due formazioni, il bilancio è favorevole alle Rondinelle, vittoriose 19 volte, a fronte di 13 affermazioni dei granata e di 5 pareggi.

Nelle ultime 4 giornate la Salernitana ha collezionato 3 pareggi per 0-0 e una vittoria di misura sulla Cremonese in trasferta, il Brescia invece è reduce da una serie positivia di 4 vittorie consecutive.

Gennaro Tutino è il miglior marcatore dei campani con 10 reti all'attivo, mentre il francese Florian Ayé è il bomber dei lombardi, sempre a quota 10 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-BRESCIA

Salernitana-Brescia si disputerà la sera di domenica 21 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 38ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00. La gara sarà diretta dal signor Alberto Santoro della sezione di Messina.

Il posticipo domenicale Salernitana-Brescia sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti abbonati a Sky potranno vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

Mediante DAZN tifosi e appassionati potranno, se lo desiderano, vedere Salernitana-Brescia in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nella prima ipotesi bisognerà preoccuparsi di scaricare prima la app per sistemi Android e iOS, nel secondo basterà anche collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per i clienti in modalità on demand.

Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Castori si affiderà al consueto 3-5-2. Davanti la coppia d'attacco dovrebbe essere composta ancora una volta da Tutino e Djuric, con Gondo e Kristoffersen come alternative. A centrocampo Di Tacchio si disimpegnerà in cabina di regia, con Coulibaly e Capezzi. Sulle fasce agiranno Casasola a destra e Jaroszynski a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Cicerelli. Fra i pali giocherà Belec, mentre Bodgdan, Gyombér e Veseli comporranno la difesa a tre.

Clotet risponderà con un classico 'albero di Natale'. Davanti al portiere Joronen, è probabile la conferma di Karacic e Martella come terzini, mentre Cistana e Chancellor saranno i due centrali difensivi. A centrocampo la regia sarà affidata a Van de Looi, con Bisoli e Bjarnason mezzali. In attacco Ayé sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Jagiello e Ragusa. Dalla panchina Labojko a centrocampo e Alfredo Donnarumma per il reparto offensivo.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyombér, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Djuric.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello, Ragusa; Ayé.