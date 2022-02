Salernitana-Bologna, Zortea segna il suo primo goal in A: era entrato 37 secondi prima

Minuto 71: la Salernitana effettua il suo secondo cambio nella sfida contro il Bologna, inserendo Nadir Zortea al posto di Grigoris Kastanos. Minuto 72: proprio Zortea riceve palla al limite dell'area da Mousset, calcia col sinistro e, complice una leggera deviazione di Soumaoro, batte Skorupski firmando l'1-1.

Poco più di 30 secondi, 37 per la precisione: tanto ci ha mezzo Zortea per trovare la rete del pareggio. Un goal sudato, ma fondamentale per tenere vive le speranze della Salernitana. Non soltanto legate alla gara odierna, ma alla lotta per la salvezza. Anche se il semplice pareggio, in fondo, serve pochino alla formazione di Davide Nicola.

Il bello, dal punto di vista individuale, è che per Zortea si tratta del primo goal assoluto in Serie A. Lo ha timbrato alla diciassettesima presenza, non tutte da titolare e non tutte per 90 minuti. Un modo mica male per trovarlo: al primissimo pallone toccato.

Zortea, 22 anni, esterno di proprietà dell'Atalanta, è alla sua prima stagione nella massima serie. In precedenza ne aveva disputate un paio in B con la maglia della Cremonese, realizzando soltanto un goal. Contro chi? Ironia della sorte, proprio contro la Salernitana, in un pirotecnico 3-3 scaturito all'Arechi il 29 giugno del 2020.