Salernitana-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Bologna

Salernitana-Bologna Data: 26 febbraio 2022

26 febbraio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'anticipo pomeridiano del sabato mette di fronte, per la 27ª giornata di Serie A, la Salernitana di Davide Nicola e il Bologna di Sinisa Mihajlovic, in una sfida fra due formazioni che devono lottare per raggiungere la salvezza. Obiettivo più alla portata per i felsinei, attualmente dodicesimi in classifica con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte, più arduo da raggiungere per i campani, ultimi a quota 14, con un cammino di 3 vittorie, 5 pareggi e 16 k.o.

Le due formazioni si sono affrontate finora 2 volte nella loro storia in Serie A in casa dei granata, con un bilancio di altrettanti successi ottenuti dalla formazione campana, che ha dunque una tradizione positiva quando sfida i rossoblù fra le mura amiche. Gli emiliani, inoltre, non sono andati a segno nelle ultime 2 sfide giocate in campionato contro compagini neopromosse.

La Salernitana è reduce da una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 gare disputate, mentre il Bologna ha collezionato 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria. Il fantasista Simone Verdi è il grande ex del confronto, avendo realizzato 16 reti in 62 presenze con i felsinei in Serie A.

Federico Bonazzoli è il bomber dei granata con 6 goal realizzati, Marko Arnautovic è invece il giocatore rossoblù più prolifico a quota 8 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-BOLOGNA

Salernitana-Bologna si giocherà il pomeriggio di sabato 26 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 6ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 15.00.

DOVE VEDERE SALERNITANA-BOLOGNA IN TV

L'anticipo pomeridiano Salernitana-Bologna sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Salernitana-Bologna su DAZN sarà curata da Alberto Santi, con il commento tecnico di Stefan Schwoch.

SALERNITANA-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN si potrà vedere Salernitana-Bologna in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto. La gara inoltre sarà visibile su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai lettori la possibilità di seguire l'anticipo di Serie A, Salernitana-Bologna, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-BOLOGNA

Nicola schiererà la Salernitana con il 4-3-1-2, ma dovrà fare i conti con l'infermeria piena: potrebbero dare forfait infatti i vari Perotti, Ribery, Ruggeri, Strandberg, Radovanovic, Mamadou Coulibaly e Schiavone, tutti alle prese con problemi fisici. Davanti al portiere, Sepe, Mazzocchi e Ranieri dovrebbero dunque agire da terzini, con Fazio e Dragusin a comporre la coppia centrale difensiva. I maggiori dubbi sono a centrocampo, dove Ederson e Bohinen duellano per il posto da playmaker e Obi e Kastanos per quello da mezzala sinistra, mentre la mezzala destra sarà Lassana Coulibaly. Sulla trequarti troverà spazio il recuperato Verdi alle spalle del tandem offensivo composto da Djuric e Bonazzoli.

Mihajlovic è orientato sul piano tattico sul 3-4-3 e non avrà a disposizione gli infortunati Kingsley, Santander e Nico Domínguez. Davanti Arnautovic agirà da centravanti nel tridente con Orsolini e Barrow. Si candidano a presidiare le due fasce De Silvestri e Hickey, con Svanberg e Soriano interni di centrocampo. Fra i pali agirà Skorupski, mentre Bonifazi (favorito su Soumaoro), Medel e Theate formeranno la linea a tre difensiva. L'alternativa è il 3-5-2, con l'innesto di Schouten al posto di Barrow.

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson, Obi; Verdi; Djuric, Bonazzoli.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.