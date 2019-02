Salernitana-Benevento: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Salernitana ospita il Benevento nell'anticipo della 23ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Salernitana di Angelo Adamo Gregucci ospita il Benevento di Cristian Bucchi nel derby campano, anticipo della 23ª giornata di Serie B. I padroni di casa sono decimi in classifica con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, i sanniti occupano il 5° posto a quota 33 con un cammino di 9 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Segui Salernitana-Benevento in diretta streaming su DAZN.

L'attaccante Riccardo Bocalon, ceduto al Venezia nel calciomercato di gennaio, è il miglior marcatore stagionale dei granata in campionato con 5 goal in 19 presenze, mentre il bomber Massimo Coda è il giocatore più prolifico dei giallorossi con 10 reti in 19 partite giocate. La Salernitana è reduce da una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 3 giornate, il Benevento ha collezionato 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA SALERNITANA-BENEVENTO

Salernitana-Benevento si giocherà venerdì 8 febbraio 2018 alle ore 21.00 allo Stadio Arechi di Salerno. Sarà il 4° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. I biglietti di Salernitana-Benevento sono acquistabili online su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE SALERNITANA-BENEVENTO IN TV E STREAMING

Il derby campano Salernitana-Benevento sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno. La gara sarà inoltre trasmessa in diretta su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre) a partire dalle 20.45.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-BENEVENTO

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Perticone, Gigliotti, Migliorini; Pucino, Di Tacchio, Minala, Casasola; A. Anderson, D. Anderson; Jallow.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Bandinelli, Crisetig, Bonaiuto, Improta; Coda, R. Insigne.