Salernitana-Benevento dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Salernitana ospita il Benevento nel Monday Night della 3ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Gian Piero Ventura ospita il di Pippo Inzaghi nel Monday Night della 3ª giornata del campionato di Serie B. La squadra granata ha iniziato molto bene il campionato, vincendo le prime due partite contro e e portandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno assieme a e Virtus Entella, mentre i sanniti hanno al momento 4 punti, frutto di un pari esterno con il Pisa e di un successo rotondo in casa contro il .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In precedenza entrambe le squadre hanno avuto poca fortuna in Coppa ad agosto: i granata dopo aver battuto il Catanzaro al 2° turno sono usciti nel turno successivo con il , i giallorossi hanno visto interrompersi il loro cammino già al 2° turno dal Monza del presidente Silvio Berlusconi.

L'attaccante Lamine Jallow è il miglior marcatore della Salernitana con 2 goal segnati in campionato, dall'altra parte tre giocatori, Roberto Insigne, Maggio e il bomber Coda hanno segnato una rete. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SALERNITANA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Benevento

Salernitana-Benevento Data: 16 settembre 2019

16 settembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SALERNITANA-BENEVENTO

La partita Salernitana-Benevento è in programma la sera di lunedì 16 settembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. La partita, con fischio d'inizio fissato per le ore 21.00, sarà diretta dal signor Abbattista della sezione di Molfetta.

Il Monday Night Salernitana-Benevento sarà trasmesso in diretta da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la gara in se in possesso di un moderno modello smart, o collegando al proprio televisore un decoder Sky Q, una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca della gara sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà supportato dal commento tecnico di Alessandro Budel. Al termine del match DAZN renderà disponibile on demand per tifosi e appassionati l'evento integrale e gli highlights.

Gli abbonati alla piattaforma DAZN potranno seguire la gara Salernitana-Benevento in diretta streaming anche su dispositvi mobili (tablet e smartphone) e sul proprio pc. Nel primo caso sarà sufficiente scaricare l'applicazione su dispositivi iOS e Android, avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto, nel secondo basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio.

L'ex Ct della Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, punterà sul suo modulo preferito, il 3-5-2. Davanti Jallow farà coppia con il gigante Djuric. A centrocampo Cicerelli a destra e Kiyine a sinistra dovrebbero essere i due tornanti. Sembra difficile infatti il debutto da titolare di Alessio Cerci, ma l'ex ala granata potrebbe comunque entrare in campo a partita in corso. Per il resto Di Tacchio sarà il regista e Akpa Akpro e Firenze agiranno da interni. Dietro Karo, Migliorini e Jaroszynski comporranno la difesa a tre davanti a Micai.

Pippo Inzaghi, dal canto suo, potrebbe confermare il 4-4-1-1. In attacco Sau agirà probabilmente sulla trequarti a supporto di Coda, con esterni di centrocampo offensivi come Roberto Insigne e Tello, pronti a trasformarsi all'occasione in attaccanti aggiunti. Viola e Del Pinto saranno le due mezzali. Con Montipò fra i pali, la difesa la difesa dovrebbe vedere Volta e Caldirola comporre la coppia centrale, con Maggio e Letizia terzini.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Djuric, Jallow.

BENEVENTO (4-4-1-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; R. Insigne, Viola, Del Pinto, Tello; Sau; Coda.