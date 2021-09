Pagelle Salernitana-Atalanta 0-1

Importante vittoria per l'Atalanta, che ringrazia Zapata e torna ad ottenere i tre punti: ancora a secco la formazione campana.

ZAPATA 7 - Evanescente per tutta la gara, sfrutta la prima e unica vera occasione della sua partita: Ilicic dentro, controllo e rete.

BOGDAN 5 - Subentrato nella ripresa, non riesce a contenere Ilicic sulla fascia sinistra in occasione dell'1-0: ingresso dello sloveno in area e assist decisivo per Zapata.

RIBERY 6.5 - Buone giocate in attacco, solita classe e primi applausi dell'Arechi: il francese esce a inizio ripresa, non ancora pronto per una gara completa.

MIRANCHUK 5 - Nuovamente titolare in attacco al fianco di Zapata, l'ex CSKA Mosca non riesce proprio a fare la voce grossa. Mai pericoloso.

M. COULIBALY 6.5 - Ottima gara per entrambi i Coulubaly in mediana: Mamadou offre però qualcosa in più, scheggiando la traversa nella prima frazione.

IL TABELLINO

SALERNITANA-ATALANTA 0-1

Marcatori: 76' Zapata

SALERNITANA (3-4-1-2) Belec 6.5; Gyomber 6, Strandberg 6.5, Gagliolo 6 (68' Bogdan 5); Kechrida 6, M.Coulibaly 6.5, L. Coulibaly 6.5, Ranieri 6 (61' Jaroszyński 6); Ribery 6.5 (46' Obi 6.5); Gondo 6 (61' Bonazzoli 6), Djuric 6 (74' Simy 6).

ATALANTA (3-4-1-2) Musso 6.5; Toloi 6, Demiral 6 (46' Djimsiti 6), Palomino 6; Maehle 5.5, Pasalic 6 (46' Koopmeiners 6), Freuler 6, Gosens 6.5 (91' Pezzella sv); Malinovskyi 5.5 (58' Zappacosta 6); Miranchuk 5 (46' Ilicic 6.5), Zapata 7

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Demiral (A), Maehle (A), Djuric (S), Toloi (A), Ranieri (S), Obi (S), Jaroszynski (S), Malinovskyi (A)

Espulsi: Nessuno