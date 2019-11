Salernitana-Ascoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Salernitana sfida l'Ascoli nella 14ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Gian Piero Ventura sfida in casa l' di Paolo Zanetti nella 14ª giornata del campionato di Serie B. I campani sono noni in classifica assieme all' con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, i marchigiani si trovano al 6° posto assieme al con 20 punti e un cammino di 6 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 22 precedenti disputati fra le due squadre in Serie B, le statistiche sorridono ai granata con 9 vittorie, 8 pareggi e 5 affermazioni dei bianconeri. La Salernitana arriva da 2 vittorie e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, l'Ascoli invece ha rimediato 2 pareggi di fila, una sconfitta e una vittoria sul nell'ultimo turno.

Lamin Jallow e Sofian Kiyine sono i migliori marcatori della Salernitana con un bottino di 4 reti ciascuno, mentre Alessio Da Cruz è il bomber dell'Ascoli con 5 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Salernitana-Ascoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-ASCOLI

Salernitana-Ascoli si disputerà il pomeriggio di sabato 30 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Arechi di Salerno. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 23° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

Sarà DAZN, che detiene i diritti del campionato di Serie B, a trasmettere in diretta la sfida Salernitana-Ascoli. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, nonché su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Marco Calabresi.

Gli abbonati DAZN potranno vedere Salernitana-Ascoli in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights del match e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Consueto 3-5-2 per Ventura, che dovrebbe rilanciare in attacco Djuric in coppia con Jallow, visto l'infortunio che tiene ai box l'altra punta Giannetti. A centrocampo, indisponibili Firenze e Dziczek, Di Tacchio sarà il regista, con Akpa Akpro e Maistro mezzali e sulle fasce Lombardi a destra e Kiyine a sinistra. Emergenza in difesa, dove mancheranno per infortunio Mantovani, Heurtaux e Jaroszinsky e per squalifica Migliorini: spazio a Billong e Pinto nella linea a tre con Karo.

Paolo Zanetti confermerà il 4-3-1-2 e sulla trequarti deve far fronte all'assenza per squalifica di Ninkovic: il posto del serbo sarà preso dal croato Brlek, che supporterà le due punte Da Cruz e Scamacca. A centrocampo, out per infortunio Piccinocchi, Petrucci sarà il playmaker, con Cavion e l'esperto Padoin mezzali. In difesa, davanti al portiere Leali, a destra Andreoni rileverà l'infortunato Pucino, con D'Elia a sinistra e Brosco e Gravillon a comporre la coppia centrale.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Djuric, Jallow.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, D'Elia; Cavion, Petrucci, Padoin; Brlek; Da Cruz, Scamacca.