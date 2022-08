Salernitana al lavoro per rinforzare l'attacco: piace Batshuayi

L'attaccante belga di proprietà del Chelsea (lo scorso anno al Besiktas) è finito nel mirino dei campani che cercano un innesto offensivo.

Non c'è sosta in casa Salernitana. Un punto in due partite e, soprattutto, gli zero goal fatti in questo scorcio iniziale di campionato, spingono il club campano a muoversi concretamente sul mercato per potenziare il reparto offensivo.

Per questo motivo, il club amaranto avrebbe messo concretamente nel mirino Michy Batshuayi, attaccante belga di proprietà del Chelsea, che nell'ultima stagione ha segnato 14 goal con la maglia del Besiktas.

I Blues, secondo quanto riportato da 'Sky', sarebbero disposti a cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto, mentre a Salerno vorrebbero non spingersi oltre all'opzione di diritto.

Dal canto suo, però, il classe 1993 sta prendendo in considerazione l'opportunità di misurarsi sul palcoscenico della Serie A.

Per la Salernitana si tratterebbe di un colpo di indubbio spessore visto che Batshuayi nel proprio curriculum vanta anche 18 presenze e 4 goal in Champions League.

Il belga, che in carriera ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Marsiglia, Borussia Dortmund e Valencia, vedrà il proprio contratto con i Blues scadere a giugno 2023.