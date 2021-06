La Salernitana si affida a un trust: potrà iscriversi alla Serie A 2021/2022

Con una nota ufficiale, la Salernitana ha annunciato di affidarsi a un trust per risolvere la questione multiproprietà: può iscriversi alla Serie A

La svolta in extremis. La Salernitana si salva proprio sul gong e potrà iscriversi alla Serie A 2021/2022. Questa sera la Figc ha ricevuto la Pec di Claudio Lotito, che ha annunciato la decisione di affidare il club campano nelle mani di un trust per risolvere la questione multiproprietà. La società dovrà essere ceduta entro sei mesi ma potrà partecipare al prossimo campionato. Secondo le norme federali, il patron della Lazio non può possedere due società della stessa categoria.

"Analizzeremo tutto l'incartamento da domani" è la frase pronunciata dalle parti di Via Allegri e riportata dal Corriere dello Sport. Il presidente Gravina dovrà verificare che siano stati rispettati tutti i parametri.

Dopo un'attesa lunga 23 anni, i tifosi della Salernitana possono esultare: scadeva, infatti, a mezzanotte l'ultimatum della Figc per la cessione della società da parte di Lotito. I prossimi step prevedono la verifica della trasparenza dei rapporti e l'iscrizione alla prossima Serie A di Lazio e Salernitana entro lunedì.

In serata è arrivato il comunicato della società granata sul sito ufficiale:

"In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni.

E’ stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC.

Omnia Service e Morgenstern e le famiglie Lotito e Mezzaroma ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni".