Salernitana-Adana sospesa per rissa: intervento in campo della Digos

La sfida all'Arechi tra i campani e l’Adana Demirspor di Montella è stata interrotta per una rissa in campo: quattro espulsi e intervento della Digos.

Una calda serata di sport di fine luglio si è trasformata in momenti di tensione e caos generale. Una sfida amichevole interrotta in anticipo per sedare gli animi molto accesi, anche grazie all'intervento della Digos presente a bordocampo.

Il triangolare in memoria di Angelo Iervolino, compianto fratello del presidente della Salernitana, ha vissuto momenti di altissima tensione nel corso della sfida tra la formazione campana e l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella, partecipante del triangolare insieme alla Reggina.

Davanti a quasi 6000 spettatori, al minuto 17 succede di tutto: Akaydin commette un brutto fallo su Boultam, calciatore della Salernitana, scatenando la furia degli uomini di Nicola. Nonostante il rosso estratto dall'arbitro, il capitano Fazio si scaglia contro l'avversario e viene espulso: è l'inizio del caos.

Il parapiglia generale vede coinvolti molti giocatori in campo e in panchina delle due squadre con urla e spintoni. Espulso anche Lassana Coulibaly, insieme ad un altro dell'Adana: il match, terminato 3-1 per i turchi, si è concluso in 9 contro 9.

Per sedare gli animi infuocati è stato necessario l'intervento della Digos, presente a bordocampo.

Il fallo di Akaydin ha scatenato la rabbia anche del pubblico dell'Arechi, che hanno iniziato a prendere di mira gli avversari. La situazione è degenerata: all'uscita dal campo dei calciatori dell'Adana, il battibecco a distanza è proseguito con una serie di provocazioni.

Una serata di sport, a poche settimane dall'inizio del campionato, macchiata da un episodio che ha rovinato una notte di calcio d'estate, in attesa di tornare a fare sul serio.