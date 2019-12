Sale grosso sulle maglie: lo Spezia si affida alla scaramanzia

Il Spezia sta rapidamente risalendo in classifica: nelle ultime settimane sale grosso sulle maglie e un elmetto nello spogliatoio.

Da Anconetani a Rozzi, passando per Cellino. Diversi presidenti del calcio italiano si sono impegnati al massimo in gesti scaramantici per evitare alla propria squadra la sconfitta, le brutte figure, la retrocessioni. Ora spazio ai magazzinieri per combattere la sfortuna. Chiedere allo .

Con DAZN segui la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Qundici punti nelle ultime otto gare per lo Spezia, deciso a tornare in grazie alle giocate dei suoi interpreti e all'apporto dei magazzinieri che nelle ultime settimane hanno riportato in auge alcuni riti scaramantici per portare in alto la squadra allenata da Breda.

Questi ultimamente gettano sale grosso su ogni maglia dei giocatori prima che questi scendano in campo. Sulla casacca di Marras e di Porcino, su quella di Ricci, Ragusa e Mora. Insomma, su tutti gli elementi che nelle ultime settimane, post rito scaramantico, sembrano rinati.

Non solo il sale, però, vista la presenza di un... elmetto. Nello spogliatoio è infatti comparso nelle ultime settimane anche tale simbolo di lotta, che invita i giocatori dello Spezia a dare l'anima per disputare un gran campionato di Serie B e puntare alla massima serie.

Nelle ultime otto gare lo Spezia ha subito appena una sconfitta, contro il Pisa, risalendo in classifica a soli tre punti dalla zona playoff. Insomma, un'ascesa incredibile dopo che tutti davano per spacciata la formazione ligure.

Ora, invece, nuove possibilità all'orizzonte per lo Spezia. Con l'elmetto addosso e il sale a ricoprire lo spogliatoio. Poco male.