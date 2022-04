Salah glissa sul rinnovo col Liverpool: "Ci sono tante cose che la gente non sa"

Il suo nome è uno dei più chiacchierati in Inghilterra, non solo per le strabilianti prestazioni a cui ci ha abituati: di Mohamed Salah si sta parlando soprattutto per l'annosa questione relativa al contratto col Liverpool in scadenza nel 2023, per il quale non è stato ancora annunciato il rinnovo tanto desiderato dai tifosi dei 'Reds'.

La paura di perdere uno dei loro campioni è reale, e nemmeno lo stesso ex Roma sembra voler mettere la parola fine alle indiscrezioni che si susseguono una dopo l'altra.

Intervistato da 'Sky Sports' a poche ore dal big match di Premier League tra il Manchester City e il suo Liverpool, Salah ha preferito non affrontare l'argomento a suon di dribbling verbali.

"Non posso essere egoista e parlare soltanto della mia situazione. Questo è il periodo della stagione più importante per la squadra, quindi devo concentrarmi solo sulle dinamiche del gruppo. Ad essere onesti ci sono molte cose che la gente non sa a riguardo. Posso dire questo, vedremo cosa accadrà".

Il focus di Salah è interamente concentrato sul finale di stagione che vede il Liverpool ancora attivo su tutti i fronti, dopo aver già portato a casa la Carabao Cup grazie al successo sul Chelsea ai calci di rigore dello scorso 27 febbraio.